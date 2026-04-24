Pojavile se uznemirujuće fotografije ukrajinskih vojnika kod Kupjanska: "Padaju u nesvijest od gladi"

Glavni štab ukrajinske vojske saopštio je da su ruski udari na prelaze preko rijeke Oskil značajno otežali snabdijevanje jedinica u području Kupjanska u Harkovskoj oblasti.

- Momci su na položajima bez hrane i vode. Zapovjedništvo ne reaguje. Borci od gladi gube svijest i piju kišnicu. Problema ima i s komunikacijom - navedeno je u objavi koja je pratila fotografije.

Ukrajinske snage suočavaju se s ozbiljnim logističkim poteškoćama na području Kupjanska, nakon što su se na internetu pojavile fotografije vojnika u teškom stanju, što je izazvalo snažnu reakciju javnosti. Uslijedila je interna istraga i smjena više zapovjednika u 14. zasebnoj mehaniziranoj brigadi.

- Sistemski neprijateljski zračni i raketni udari na prelaze preko rijeke Oskil značajno su zakomplikovali logističku podršku našim jedinicama na tom području - navedeno je u saopštenju.

Prema podacima vojske, snabdijevanje se sada odvija plovilima i teškim bespilotnim letjelicama, što se opisuje kao privremeno rješenje koje nosi visoke rizike zbog stalnih ruskih napada na linije snabdijevanja.

Istovremeno, ukrajinska vojska priznaje i unutrašnje propuste u komandovanju. Glavni štab navodi da komanda 14. brigade nije pravovremeno i tačno izvještavala o stanju na terenu, što je dovelo do problema u organizaciji i podršci jedinicama.

Potvrđeno je i da je na jednom položaju došlo do ozbiljnih problema sa hranom, što se poklapa s ranijim navodima da su vojnici bili i do 17 dana bez dovoljne količine hrane i vode.

Zbog utvrđenih propusta, smijenjen je komandant 14. brigade, dok je komandant 10. armijskog korpusa degradiran. Istraga se nastavlja.

- Novo komandovanje brigade i korpusa preduzima sve moguće mjere kako bi se situacija stabilizovala i uspostavilo odgovarajuće snabdijevanje vojnika na borbenim položajima - saopštio je Glavni štab.

Učestali napadi

Vojni vrh navodi da se istovremeno jača protivzračna odbrana, proširuju kapaciteti elektronskog ratovanja i unapređuje zaštita od dronova u ovom sektoru.

- U ovim teškim uslovima posebnu pažnju posvećujemo snabdijevanju naših vojnika koji izvršavaju zadatke na prvoj liniji bojišnice - dodaje se u saopštenju.

Kupjanski pravac ostaje jedan od najtežih dijelova fronta, gdje ukrajinske snage trpe stalne pritiske i učestale napade.

Posebno se ističe djelovanje ruske jedinice za bespilotne letjelice “Rubikon”, koja, prema navodima, sistematski ometa logistiku i napada transportna vozila, zbog čega su opskrbne rute pod stalnim visokim rizikom.