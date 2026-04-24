Merc: EU je spremna postupno ublažiti sankcije Iranu ako se postigne sveobuhvatan sporazum

Čelnici Evropske unije održavaju samit na Kipru zajedno s predstavnicima Egipta, Sirije i Libana, gdje se razgovara o ključnim regionalnim i sigurnosnim pitanjima.

Njemački kancelar Fridrih Merc poručio je kolegama da je Evropska unija spremna na postepeno ublažavanje sankcija Iranu, ukoliko bude postignut sveobuhvatan sporazum.

- To je, da tako kažem, dio doprinosa koji možemo dati kako bismo unaprijedili ovaj proces i, nadamo se, doveli do trajnog primirja - rekao je Merc.

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naglasio je da Hormuški moreuz mora biti odmah ponovo otvoren bez ikakvih ograničenja i naknada.

- To je od vitalnog značaja za cijeli svijet - poručio je Košta, prenosi AFP.

Uoči sastanka, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas upozorila je da bi u slučaju neuspjeha pregovora svijet mogao dobiti još opasniji Iran. Ona je istakla da je ključno postići dogovor koji će biti jednako snažan kao nuklearni sporazum iz 2015. godine, iz kojeg se tokom prvog mandata povukao američki predsjednik Donald Tramp.