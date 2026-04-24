Tramp šalje Vitkofa i Kušnera na pregovore u Pakistan

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je svog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera u Pakistan kako bi učestvovali u razgovorima s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem ovog vikenda, prenose dva zvaničnika administracije za CNN.

Prema istim izvorima, potpredsjednik Džej Di Vens trenutno ne planira putovati, s obzirom na to da ni predsjednik iranskog parlamenta Mohamed-Bager Galibaf neće učestvovati u ovim razgovorima.

Zvaničnici Bijele kuće interno smatraju Galibafa šefom iranske delegacije i glavnim sagovornikom potpredsjednika SAD-a.

Ipak, kako navode, Vens ostaje u pripravnosti i mogao bi otputovati u Islamabad ukoliko pregovori budu napredovali, dok će dio njegovog tima već biti prisutan na licu mjesta i učestvovati u razgovorima.