U izraelskom napadu u Gazi ubijeno najmanje troje Palestinaca

U izraelskom napadu u petak je u Gazi ubijeno najmanje troje Palestinaca, saopćili su palestinski zdravstveni zvaničnici.

Napad je izveden na naseljeno područje u gradu Gazi u blizini regije gdje je lokalna policija stacionirana kako bi čuvala banku, saopćili su liječnici i očevici.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Gaze u petak je objavilo da je napad bio usmjeren na policijsku patrolu.

Reuters je prethodno javio da je Izrael pojačao napade na policijske snage u Gazi koje predvodi Hamas, a koje palestinska grupa koristi za ponovnu uspostavu vlasti u područjima koja kontrolira u pojasu.

Nije odmah bilo jasno je li neko od policajaca Gaze ubijen u napadu.

Izraelska vojska nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar o incidentu.

Nasilje u Gazi se nastavilo uprkos prekidu vatre iz 2025., a Izrael provodi skoro svakodnevne napade na Palestince.

Prema lokalnim liječnicima, najmanje 790 Palestinaca ubijeno je od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre, dok Izrael tvrdi da su militanti ubili četiri njegova vojnika.

Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja.

Više od 72.000 stanovnika Gaze ubijeno je od početka rata u oktobru 2023., većinom civila, podaci su zdravstvenih službi Gaze. U napadu 7. oktobra 2023. ubijeno je 1.200 ljudi, prema izraelskim podacima, prenosi Reuters.