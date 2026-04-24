Bijela kuća: Iran zatražio direktne pregovore, Trampovi izaslanici sutra putuju u Pakistan

Bijela kuća je saopštila da se nastavljaju diplomatski kontakti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, uz najavu novih sastanaka koji bi trebali biti održani u Pakistanu. Predsjednik SAD Donald Tramp (Donald Trump) šalje američke izaslanike u Islamabad na narednu rundu razgovora.

Prema informacijama koje je Bijela kuća potvrdila za Fox News, Iran je zatražio nove direktne sastanke licem u lice. Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) izjavila je da je američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) u pripravnosti u Sjedinjenim Državama kako bi se, ukoliko bude potrebno, uključio u proces pregovora.

- Svi su u pripravnosti - navodi se u izvještaju.

Američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Trampov zet Džared Kušner (Jared Kushner) putuju u Islamabad, potvrdili su američki zvaničnici za Reuters. Džej Di Vens, koji je ranije predvodio američku delegaciju, ovog puta neće putovati, što je ranije objavio CNN.

Istovremeno, iranski državni mediji navode da u Pakistan putuje i ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Aragči).

Prema istim izvorima, Aragči će tokom regionalne turneje posjetiti i Muskat i Moskvu. Iranski zvaničnici navode da je cilj putovanja nastavak bilateralnih konsultacija, razgovor o aktuelnim dešavanjima u regionu, kao i razmatranje najnovije situacije u vezi s ratom koji, kako navode, protiv Irana vode Sjedinjene Države i izraelski režim.