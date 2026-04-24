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ARAGČI PUTUJE U PAKISTAN

Iranski mediji: Nema pregovora sa SAD-om na dnevnom redu posjeta Islamabadu

Poluslužbena iranska agencija Tasnim objavila je da pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama trenutno nisu na dnevnom redu

Abas Aragči. AP

M. Až.

24.4.2026

Poluslužbena iranska agencija Tasnim objavila je da pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama trenutno nisu na dnevnom redu tokom posjete iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija Islamabadu.

Kako se navodi, cilj posjete Abasa Aragčija pakistanskoj prijestolnici jeste razgovor s tamošnjim zvaničnicima o stavovima Irana u vezi sa okončanjem rata i aktuelnim dešavanjima u regiji.

Podsjećamo, Bijela kuća je ranije potvrdila da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp šalje svoje izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera u Islamabad "da saslušaju Irance".

# PAKISTAN
# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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