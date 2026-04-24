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REAKCIJA

Tramp prijeti Španiji izbacivanjem iz NATO-a, stigao odgovor španskog premijera

Prema navodima Reutersa, u internom dopisu Pentagona spominje se mogućnost suspenzije Španije iz vojnog saveza

Pedro Sančez. AP Photo/Ng Han Guan, File

M. Až.

24.4.2026

Španski premijer reagovao je na jutrošnje izvještaje da Sjedinjene Američke Države razmatraju mjere protiv članica NATO-a koje nisu podržale američko-izraelske operacije protiv Teherana.

Prema navodima Reutersa, u internom dopisu Pentagona spominje se mogućnost suspenzije Španije iz vojnog saveza, iako takva opcija nije predviđena osnivačkim ugovorom NATO-a.

Pedro Sančez (Pedro Sánchez) nije želio direktno komentarisati taj dokument, ali je novinarima na samitu Evropske unije na Kipru rekao: "Mi ne radimo s e-mailovima. Radimo sa službenim dokumentima i službenim stavovima, u ovom slučaju, vlade Sjedinjenih Američkih Država."

Dodao je da je stav Španije "jasan", naglašavajući "potpunu saradnju sa saveznicima, ali uvijek u okviru međunarodnog prava".

# NATO
# ŠPANIJA
# PEDRO SANCHEZ
# SAD
# DONALD TRUMP
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