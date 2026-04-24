Tramp tvrdi: "Iran želi razgovarati i spreman je dati ponudu"

Iran želi razgovore i spreman je ponuditi rješenje koje bi moglo zadovoljiti zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je Donald Tramp (Donald Trump).

U telefonskom intervjuu za Reuters, Tramp je potvrdio da američki izaslanici putuju u Islamabad, gdje bi se trebali sastati s iranskim ministrom vanjskih poslova, što je u skladu s njegovim ranijim najavama.

- Izlaze s ponudom, pa ćemo vidjeti - rekao je Tramp, dodajući da još uvijek nema uvid u konkretan sadržaj prijedloga. Također je naveo da američki zvaničnici pregovaraju s "ljudima koji su sada na vlasti" u Iranu.

Govoreći o narednim obavezama, Tramp je najavio i susret s britanskim kraljem Čarlsom (Charles), koji bi naredne sedmice trebao boraviti u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako je istakao, tokom tog sastanka planira razgovarati o više tema, uključujući Iran, NATO, ali i porez na digitalne usluge koji je britanska vlada uvela velikim američkim tehnološkim kompanijama.