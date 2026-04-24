Američki milioner lovio rijetku antilopu, pa naišao na krdo slonova koje ga je pregazilo

Američki milioner i lovac na krupnu divljač Erni Dosio (Ernie Dosio - 75) preminuo je nakon što ga je u Gabonu pregazilo krdo slonova tokom lovačke ekspedicije.

Dosio, vlasnik vinograda iz Kalifornije, stradao je prošlog petka u centralnoafričkoj prašumi dok je učestvovao u lovu na rijetku vrstu antilope, piše The Guardian.

Prema dostupnim informacijama, Dosio i njegov vodič kretali su se kroz prašumu Lope-Okanda, gdje su lovili žutoleđeg duikera, antilopu čija populacija opada i koja se smatra gotovo ugroženom, kada su neočekivano naišli na krdo od pet slonica s mladunčetom.

U napadu životinja Dosio je smrtno stradao, dok je njegov vodič, profesionalni lovac, zadobio teške povrede. Safari operater Collect Africa potvrdio je smrt svog klijenta.

Strast prema lovu i biznis

Erni Dosio, porijeklom iz Lodija u Kaliforniji, godinama je gradio veliku kolekciju lovačkih trofeja, uključujući slonove i lavove. Bio je poznato ime u krugovima Safari kluba u Sakramentu.