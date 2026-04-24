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LOVAČKA TRAGEDIJA

Američki milioner lovio rijetku antilopu, pa naišao na krdo slonova koje ga je pregazilo

Američki milioner i lovac na krupnu divljač Erni Dosio preminuo je nakon što ga je u Gabonu pregazilo krdo slonova

Erni Dosio. Foto: Bobby Hansen Safaris

M. Až.

24.4.2026

Američki milioner i lovac na krupnu divljač Erni Dosio (Ernie Dosio - 75) preminuo je nakon što ga je u Gabonu pregazilo krdo slonova tokom lovačke ekspedicije.

Dosio, vlasnik vinograda iz Kalifornije, stradao je prošlog petka u centralnoafričkoj prašumi dok je učestvovao u lovu na rijetku vrstu antilope, piše The Guardian.

Prema dostupnim informacijama, Dosio i njegov vodič kretali su se kroz prašumu Lope-Okanda, gdje su lovili žutoleđeg duikera, antilopu čija populacija opada i koja se smatra gotovo ugroženom, kada su neočekivano naišli na krdo od pet slonica s mladunčetom.

U napadu životinja Dosio je smrtno stradao, dok je njegov vodič, profesionalni lovac, zadobio teške povrede. Safari operater Collect Africa potvrdio je smrt svog klijenta.

Strast prema lovu i biznis

Erni Dosio, porijeklom iz Lodija u Kaliforniji, godinama je gradio veliku kolekciju lovačkih trofeja, uključujući slonove i lavove. Bio je poznato ime u krugovima Safari kluba u Sakramentu.

Posjedovao je kompaniju Pacific AgriLands Inc., koja upravlja sa 12.000 hektara vinograda u Modestu.

Američke diplomatske službe u Gabonu trenutno organizuju povratak njegovih posmrtnih ostataka u Kaliforniju.

Jedan penzionisani lovac koji ga je poznavao rekao je da je Dosio bio posvećen lovu cijelog života.

- Erni se bavio lovom otkad je mogao držati pušku i posjeduje brojne trofeje iz Afrike i Sjedinjenih Američkih Država. Iako se mnogi ne slažu s lovom na krupnu divljač, svi njegovi lovovi bili su legalno dozvoljeni i sprovođeni u skladu s pravilima očuvanja prirode kroz kontrolisani odstrel - rekao je izvor, dodajući da su slonovi tokom susreta bili "iznenađeni" prisustvom lovaca.

Industrija vrijedna milione

Trofejni lov je globalna industrija vrijedna više miliona dolara, u okviru koje se godišnje odstrijeli na desetine hiljada divljih životinja širom svijeta. Legalni lovni aranžmani u Africi privlače bogate klijente, posebno iz Sjedinjenih Američkih Država.

Poznat je i slučaj Donalda Trampa mlađeg (Donald Trump Jr.), koji se prije više od deset godina fotografisao sa odrezanim slonovim repom.

U Južnoj Africi vrijednost ove industrije procjenjivana je na 100 miliona dolara 2005. godine, 68 miliona 2012. i 120 miliona dolara 2015. godine.

Tokom prvog predsjedničkog mandata, Donald Tramp (Donald Trump) formirao je savjetodavno tijelo za divlje životinje koje je trebalo da razmatra izmjene pravila o uvozu trofeja afričkih slonova, lavova i nosoroga.

Taj savjet je raspušten 2020. godine nakon tužbi da je riječ o nezakonitom i pristranom tijelu koje je zastupalo interese lovačkog lobija, a ne zaštite prirode.

Gabon je inače dom za oko 95.000 šumskih slonova, što predstavlja većinu svjetske populacije ove ugrožene vrste. Prošle godine sličan incident dogodio se i u Južnoj Africi, kada je jednog američkog lovca usmrtio bivol koji ga je pratio.

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