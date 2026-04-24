Iranska delegacija stigla u Islamabad uoči razgovora

Njegova posjeta dolazi u trenutku pojačanih diplomatskih aktivnosti Islamabada, koji pokušava posredovati između Teherana i Vašingtona i omogućiti nastavak dijaloga.

Aragčija su po dolasku dočekali ministar vanjskih poslova Pakistana Ishak Dar i načelnik pakistanske vojske Asim Munir. Tokom posjete planirani su sastanci s najvišim državnim zvaničnicima Pakistana, a razgovarat će se o aktuelnim dešavanjima u regionu te naporima da se očuvaju mir i stabilnost, saopšteno je iz pakistanskog Ministarstva vanjskih poslova.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči stigao je u Islamabad u kasnim večernjim satima u petak, uoči mogućeg nastavka razgovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, potvrđuju zvaničnici.

Ranije je Bijela kuća saopštila da će američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i savjetnik Džared Kušner u subotu otputovati u Pakistan na razgovore s iranskim predstavnicima.

- Potvrđujem da će specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner sutra ujutro ponovo otputovati u Pakistan kako bi učestvovali u direktnim razgovorima s predstavnicima iranske delegacije uz posredovanje Pakistana, koji je bio izvanredan posrednik tokom cijelog ovog procesa - rekla je portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit u intervjuu za Fox News.

Levit je dodala da će potpredsjednik Džej Di Vens ostati u Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je i dalje uključen u cjelokupan proces.

Pokretanje nove runde

Pakistan u međuvremenu pojačava diplomatske napore s ciljem pokretanja nove runde razgovora između Irana i SAD-a. Prema izvorima, planirani razgovori mogli bi otvoriti put za nastavak pregovora nakon prve runde održane u Islamabadu 11. i 12. aprila.

Ti razgovori uslijedili su nakon što je Pakistan posredovao u dvosedmičnom primirju 8. aprila, koje je kasnije produženo bez jasno definisanog roka. Sve se dešava u kontekstu dugotrajnih tenzija koje traju od kraja februara, uz napore da se postigne širi sporazum o okončanju sukoba.

U objavi na platformi X, uz fotografiju dolaska, navedeno je da će ministar vanjskih poslova Abas Aragči “razgovarati o bilateralnim pitanjima i konsultovati se o regionalnim dešavanjima”.