Video / Izraelska vojska nastavila napade na jug Libana uprkos primirju

Izraelska vojska saopćila je da je nastavila vojne napade na jugu Libana, tvrdeći da je gađala “raketne bacače Hezbolaha” u mjestima Jater i Kafra, za koje navodi da su predstavljali prijetnju i vojnicima i civilima.
BLISKI ISTOK
Izraelska vojska saopćila je da je nastavila vojne napade na jugu Libana, tvrdeći da je gađala “raketne bacače Hezbolaha” u mjestima Jater i Kafra
Izraelska vojska nastavila napade na jug Libana. Platforma X
Izraelska vojska saopćila je da je nastavila vojne napade na jugu Libana, tvrdeći da je gađala “raketne bacače Hezbolaha” u mjestima Jater i Kafra, za koje navodi da su predstavljali prijetnju i vojnicima i civilima.
Riječ je o najnovijim udarima na teritoriji južnog Libana, koji su uslijedili samo dan nakon produženja primirja između Izraela i Hezbolaha.
Ranije tokom dana izraelska vojska je saopćila da je ubila šest pripadnika Hezbolaha u gradu Bint Džbejl, dok je prethodno stanovnicima sela Deir Amar upućen poziv na evakuaciju.
Podsjećamo, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp jučer je objavio da će primirje između Izraela i Hezbolaha biti produženo za tri sedmice, uz napomenu da sporazum ostavlja mogućnost izraelskih napada na jug Libana ukoliko se procijeni da postoji prijetnja.
BUGOJANCI TRAŽE ODGOVOR
"AVAZ" NA LICU MJESTA
DOM NARODA PFBIH