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Video / Izraelska vojska nastavila napade na jug Libana uprkos primirju

Izraelska vojska saopćila je da je nastavila vojne napade na jugu Libana, tvrdeći da je gađala “raketne bacače Hezbolaha” u mjestima Jater i Kafra

Izraelska vojska nastavila napade na jug Libana. Platforma X

M. Až.

24.4.2026

Izraelska vojska saopćila je da je nastavila vojne napade na jugu Libana, tvrdeći da je gađala “raketne bacače Hezbolaha” u mjestima Jater i Kafra, za koje navodi da su predstavljali prijetnju i vojnicima i civilima.

Riječ je o najnovijim udarima na teritoriji južnog Libana, koji su uslijedili samo dan nakon produženja primirja između Izraela i Hezbolaha.

Ranije tokom dana izraelska vojska je saopćila da je ubila šest pripadnika Hezbolaha u gradu Bint Džbejl, dok je prethodno stanovnicima sela Deir Amar upućen poziv na evakuaciju.

Podsjećamo, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp jučer je objavio da će primirje između Izraela i Hezbolaha biti produženo za tri sedmice, uz napomenu da sporazum ostavlja mogućnost izraelskih napada na jug Libana ukoliko se procijeni da postoji prijetnja.

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLAH
# IDF
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