Iran zaplijenio brod u Hormuškom moreuzu, tvrdi da je sarađivao s američkom vojskom

Iranska Revolucionarna garda saopćila je da je zaplijenila brod za koji tvrdi da je ranije ove sedmice imao saradnju s američkom vojskom.

Prema navodima agencije Tasnim, brod "Epaminondas" bio je pod nadzorom šest mjeseci i u tom periodu je više puta uplovljavao u luke u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iranske snage tvrde da je plovilo zaplijenjeno "zbog ignorisanja upozorenja i brojnih pomorskih prekršaja".

Kako se navodi, riječ je o jednom od dva broda koja su zaplijenjena u srijedu u Hormuškom moreuzu. Istog dana Revolucionarna garda je saopćila da su brodovi "MSC Francesca" i "Epaminondas" napadnuti i stavljeni pod kontrolu, dok je i treći brod "Euphoria" bio meta operacije.