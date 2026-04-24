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Iran zaplijenio brod u Hormuškom moreuzu, tvrdi da je sarađivao s američkom vojskom

Iranske snage tvrde da je plovilo zaplijenjeno "zbog ignorisanja upozorenja i brojnih pomorskih prekršaja"

Iran zaplijenio brod u Hormuškom moreuzu. Platforma X

M. Až.

24.4.2026

Iranska Revolucionarna garda saopćila je da je zaplijenila brod za koji tvrdi da je ranije ove sedmice imao saradnju s američkom vojskom.

Prema navodima agencije Tasnim, brod "Epaminondas" bio je pod nadzorom šest mjeseci i u tom periodu je više puta uplovljavao u luke u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iranske snage tvrde da je plovilo zaplijenjeno "zbog ignorisanja upozorenja i brojnih pomorskih prekršaja".

Kako se navodi, riječ je o jednom od dva broda koja su zaplijenjena u srijedu u Hormuškom moreuzu. Istog dana Revolucionarna garda je saopćila da su brodovi "MSC Francesca" i "Epaminondas" napadnuti i stavljeni pod kontrolu, dok je i treći brod "Euphoria" bio meta operacije.

# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
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