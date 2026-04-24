Dramatično upozorenje Vladimiru Putinu: "Hitno reaguj, inače nam slijedi nova 1917."

Rusija bi se mogla suočiti s ponavljanjem boljševičke revolucije iz 1917. godine ako se hitno ne preduzmu mjere za suzbijanje rastućeg nezadovoljstva u društvu, upozorio je lider Komunističke partije te zemlje Genadij Zjuganov.

- Rekli smo vam deset puta – ekonomija će se urušiti. Prvi kvartal bio je potpuna katastrofa. Ako hitno ne preduzmete finansijske, ekonomske i druge mjere, na jesen ćemo se suočiti s onim što se desilo 1917. Nemamo pravo da to ponovimo - poručio je Zjuganov u ruskom parlamentu, Državnoj dumi, misleći na dolazak Vladimira Lenjina na vlast nakon svrgavanja posljednjeg ruskog cara Nikolaja Drugog Romanova, kako prenosi britanski “The Times”.

Iako se Komunistička partija, druga po veličini u ruskom parlamentu, predstavlja kao nasljednica ideja Vladimira Iljiča Uljanova – Lenjina i Karla Marksa, često je smatraju političkom snagom koja ima izražen anti-kremaljski ton, čija je svrha, prema kritičarima, stvaranje privida pluralizma.

Rastuće nezadovoljstvo

Međutim, činjenica je da Kremlj posljednjih sedmica ima poteškoće da kontroliše rastuće nezadovoljstvo građana. Zjuganovljeve izjave uslijedile su nakon što je Viktorija Bonja, jedna od najpoznatijih ruskih manekenki, modela i influenserki, bivša televizijska zvijezda i pristalica Vladimira Putina, koja živi u Monaku, optužila vlasti da ne rješavaju ključne probleme – od ekonomije do ograničenja interneta. Njen video na Instagramu pregledan je više od 30 miliona puta.

- Vladimire Vladimiroviču, ljudi te se boje - rekla je Bonja obraćajući se Vladimiru Putinu.

- Ljudi te se boje, blogeri te se boje, umjetnici te se boje, guverneri te se boje. A ti si predsjednik naše države - dodala je Bonja, koja je kasnije obrisala snimak.

Kremlj je odbacio njene tvrdnje, kao i navode drugih provladinih komentatora, da se ruskom predsjedniku ne prenosi realna slika stanja u zemlji.

- Znate li koji je rizik? Ljudi će prestati da se boje, sada ih stežu kao oprugu, i jednog dana ta opruga će pući - rekla je Bonja, ne pominjući rat u Ukrajini.

Pad podrške

Zvanični podaci državne agencije za istraživanje javnog mnijenja pokazuju da je podrška Vladimiru Putinu pala na najniži nivo od 2022. godine. Trenutno ga podržava 66 odsto građana, što je pad od 11 procenata od decembra, prema “VTSIOM-u”. Ipak, mediji ostaju pod državnom kontrolom, a opozicija praktično ne postoji.

Pad popularnosti djelimično se povezuje s ograničenjima internetskih servisa, posebno aplikacije “Telegram”, kao i sve češćim prekidima mobilnog interneta, što izaziva nezadovoljstvo građana i u velikim gradovima poput Moskve i Sankt Peterburga.

Kremlj je, neuobičajeno za svoju praksu, saopštio da “radi na rješavanju problema koje je Bonja istakla”, dok je Zjuganov kritikovao što se više pažnje daje njenim izjavama nego upozorenjima njegove stranke.

- Učinili smo sve da podržimo Putina, njegovu strategiju i politiku. A onda ova dama iz Monaka – nju su poslušali! - rekao je ogorčeno.

Strah od ponavljanja događaja iz 1917. godine, koji su doveli do višedecenijske komunističke vlasti, izazvao je podsmijeh u dijelu političkih krugova.

- To nisu komunisti – to su antikomunisti - rekao je politički analitičar Abas Galjamov, bivši pisac govora Vladimira Putina, koji živi u egzilu.

- Neka čudna vrsta komunista - ocijenio je ukrajinski novinar Jurij Butusov.

Bonjine izjave izazvale su oštre reakcije voditelja ruske državne televizije Vladimira Solovjova, jednog od najpoznatijih provladinih propagandista.

- Nije na toj istrošenoj ženi da otvara usta - rekao je on, optužujući je da radi za Zapad.

“Otuđeni i opsjednuti vladar”

Bonja je uzvratila najavom da će pokrenuti peticiju za njegovo uklanjanje s televizije.

- Želim da pitam sve žene – kada je došlo do trenutka da se žene vrijeđaju na nacionalnoj televiziji? - rekla je.

Objavila je i video generisan vještačkom inteligencijom na kojem se prikazuje kao “Spiderwoman” u sukobu sa Solovjovom i poslanikom Vitalijem Milonovom.

Ipak, Bonja je pazila da direktno ne kritikuje Putina, što je izazvalo spekulacije da su njeni istupi možda dio kontrolisanog narativa. Istovremeno se distancirala od opozicije u egzilu.

- Nisam s vama, ja sam s narodom. Ne znam šta će biti sa mnom… ali vrijedilo je jer nisam mogla da ne iskoristim svoj glas… Bila bi izdaja moje ruske duše da nisam progovorila - rekla je.

Putinovi kritičari već dugo tvrde da je sve udaljeniji od svakodnevnih problema građana i da je fokusiran na rat u Ukrajini i sovjetsku simboliku.

Akademija Federalne sigurnosne službe (FSB) u Moskvi nedavno je preimenovana u čast Feliksa Dzeržinskog, osnivača Čeke, sovjetske tajne policije.

Dzeržinski je 1917. osnovao strukturu koja je kasnije postala KGB. Tokom “Crvenog terora” ubijene su desetine hiljada ljudi koje su boljševici smatrali protivnicima.

Njegov spomenik srušen je 1991. godine tokom prodemokratskih protesta u Moskvi.

Uprkos višegodišnjem ratu u Ukrajini, nema znakova da Moskva odustaje od vojnih ciljeva. Putin je nedavno ponovo uporedio rat s pobjedom Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom.

Politička analitičarka Tatjana Stanovaja, koja živi u egzilu, upozorava da “distancirani Putin” može izgubiti kontrolu zbog unutrašnjih tenzija i ograničenja interneta.

- On ne može ni da postigne mir ni da dobije rat koji je započeo - napisala je za Karnegi centar.

- Putinova snaga je bila njegova glavna prednost. Slab Putin ne koristi nikome – pa ni bezbjednosnom aparatu države - zaključila je Stanovaja, prema pisanju “The Timesa”.