Sirija: Uhapšen Asadov podoficir odgovoran za masakr u kojem je ubijeno 300 civila

Sirijske snage sigurnosti uhapsile su Amjada Jusufa, bivšeg podoficira Sirijske arapske armije, kojeg terete da je učestvovao u i predvodio likvidacije više od 300 civila u damaskoj četvrti Tadamon.

Prema navodima sigurnosnih izvora, Jusuf je kao pripadnik Vojno-obavještajne službe 16. aprila 2013. godine bio jedan od organizatora masovnih ubistava civila, a sumnjiči se da je lično usmrtio 41 osobu.

Učestvovao u egzekucijama

Civili, među kojima je bilo i veliki broj palestinskih izbjeglica, prema ranijim videosnimcima dovođeni su s povezom preko očiju i vezanim rukama do iskopanih jama, gdje su ubijani i bacani u masovne grobnice.

Prema istim navodima, Jusuf je učestvovao u egzekucijama tako što je žrtve dovodio do mjesta likvidacije i pucao na njih, nakon čega su bacane u jamu.

Režim Bašara el Asada te je civile označavao kao protivnike države, a zapadne procjene govore da je tokom nekoliko dana sistematskog ubijanja stradalo više od 300 ljudi.

Nakon pada Asadove vlasti, Jusuf je nestao iz javnosti, a lociran je i uhapšen u akciji sirijskih snaga sigurnosti u svojoj porodičnoj kući u selu Nab el Tajib, kod grada Hame.

Reakcije građana

Vijest o hapšenju izazvala je reakcije i okupljanja građana u više sirijskih gradova, posebno porodica žrtava koje su stradale u ovom masakru.

Nakon hapšenja, Jusuf je, prema navodima, odveden na ispitivanje kod sirijskog ministra unutrašnjih poslova Anasa Hataaba, gdje mu je prikazan video materijal zločina za koji se tereti.