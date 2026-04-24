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AMERIČKA VOJSKA

General Kejn o akciji protiv iranskog broda: "Ispalili smo pet upozoravajućih i devet preciznih hitaca"

Detaljno je opisao operaciju u kojoj je američka mornarica otvorila vatru na iranski teretni brod i preuzela kontrolu nad njim tokom proteklog vikenda

Den Kejn. AP

M. Až.

24.4.2026

Predsjednik Združenog štaba Oružanih snaga SAD, general Dan Kejn, saopćio je da su američke snage tokom vikenda onesposobile motor iranskog teretnog broda "Touska" i zaplijenile još dva plovila u Indijskom okeanu.

General Kejn je jutros detaljno opisao operaciju u kojoj je američka mornarica otvorila vatru na iranski teretni brod i preuzela kontrolu nad njim tokom proteklog vikenda.

Prema njegovim riječima, brod MV "Touska" bio je jedini koji nije postupio, kako je naveo, "razumno" i nije promijenio kurs tokom američke pomorske blokade. Posada je, kako tvrdi, "više puta ignorisala američka upozorenja", nakon čega je ispaljeno "pet upozoravajućih hitaca".

- Nakon što smo iscrpili sve druge mjere, CENTCOM je odobrio onesposobljavajuću vatru na brod "Touska", rekao je Kejn.

Dodao je da su američki mornari potom naredili posadi da napusti strojarnicu, a oko 9 sati po istočnoameričkom vremenu razarač je, kako je naveo, "onesposobio motor broda ispalivši devet preciznih inertnih projektila".

Kejn je istakao da je brod, nakon gubitka pogona, ostao na moru bez mogućnosti kretanja te je počeo postupati po "američkim uputama i naredbama". Plovilo se i dalje nalazi u američkom pritvoru.

Govoreći o operaciji, osvrnuo se i na još dva zaplijenjena broda u Indijskom okeanu – M/T "Tifani" i M/T "Majestic X", navodeći da ta plovila zajedno s posadama ostaju pod američkom kontrolom.

# AMERIČKA VOJSKA
# IRAN
# SAD
# DAN CAINE
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