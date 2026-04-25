Savjetnik Modžtabe Hamneija: "Svijet će uskoro biti svjedok razbijanja američke moći"

Viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, Mohsen Rezai, izjavio je danas da će svijet uskoro, kako je naveo, svjedočiti "razbijanju američke moći" kao rezultat, prema njegovim riječima, stalnih strateških grešaka Vašingtona i čvrstog nacionalnog jedinstva Irana.

Rezai je u objavi na platformi X napisao da Iran "stoji ujedinjen, integrisan i jednoglasan, dok Sjedinjene Američke Države muče konfuzija i stalne strateške greške".

On je dodao da će "zvuk slomljenih kostiju američke moći odjekivati od Persijskog zaljeva i Omanskog mora do cijelog svijeta".

Pakistan je 11. i 12. aprila bio domaćin razgovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su završeni bez dogovora.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) jednostrano je produžio primirje samo nekoliko sati prije nego što je trebalo da istekne 22. aprila, nakon što je Teheran odbio učešće u novoj rundi pregovora u Islamabadu.

Sjedinjene Američke Države su 13. aprila uvele, kako Iran tvrdi, nezakonitu blokadu iranskih luka.