Napetost dostiže vrhunac: Stigao odgovor iz Teherana, dok desna ruka Trampa misteriozno šuti

Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da nije planiran sastanak sa Sjedinjenim Američkim Državama u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu tokom tekuće posjete delegacije koju predvodi ministar vanjskih poslova Abaz Aragči (Abbas Araghchi). Glasnogovornik Esmail Bagei (Esmail Baghaei) dao je ove komentare u objavi na platformi X u subotu, putem koje je najavio dolazak delegacije. Tokom posjete, dodao je: - Iranska zapažanja bit će prenesena Pakistanu. - Ministar vanjskih poslova Aragči će se sastati s visokim pakistanskim zvaničnicima u skladu s njihovim tekućim posredovanjem i dobrim uslugama za okončanje američko nametnutog rata agresije i ponovno uspostavljanje mira u našoj regiji - zaključio je glasnogovornik.

Ranije je novinska agencija Tasnim opovrgnula raniji izvještaj CNN u kojem se tvrdilo da će visoki diplomata razgovarati s američkim zvaničnicima tokom posjete, nakon čega će uslijediti putovanja u glavni grad Omana, Muskat, i glavni grad Rusije, Moskvu. CNN je tvrdio da Donald Tramp (Trump) namjerava poslati regionalnog izaslanika Stiva Vitkofa (Stevea Witkoffa), kao i zeta i savjetnika američkog predsjednika Džereda Kušnera (Jareda Kushnera) u Pakistan na "pregovore s Araghchijem". Komentirajući izvještaj, Tasnim je napisao: - Ovo je uprkos činjenici da trenutno nikakvi pregovori s Amerikancima nisu na dnevnom redu, a putovanje gospodina Aragčija u Islamabad nije za razgovore sa Sjedinjenim Državama. - Umjesto toga, ministar vanjskih poslova će s pakistanskom stranom razgovarati o razmatranjima Irana u vezi s prekidom neizazvane agresije protiv Islamske Republike, dodala je agencija.

Također se napominje kako je sam Aragči službeno izjavio da je svrha ovih posjeta bliska koordinacija s partnerima o "bilateralnim" pitanjima i konsultacije o regionalnom razvoju. - Američki zvaničnici i mediji već više od 10 dana izmišljaju narative o novoj rundi pregovora, a gotovo svakodnevno se objavljuje nekoliko lažnih izvještaja u vezi s početkom razgovora - napisao je Tasnim. - U jednom od najneobičnijih slučajeva, američki mediji i zvaničnici su više od tri dana tvrdili da je Džej Di Vens (JD Vance), Trampov potpredsjednik, na putu, ali nikada nije stigao na odredište! Iran i Sjedinjene Američke Države održali su prvu rundu pregovora u Islamabadu ranije ovog mjeseca.