Tramp prelomio: Na snagu stupila nova suspenzija Bijele kuće

Bijela kuća je objavila da je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u petak donio odluku o produženju izuzeća od Jonesovog zakona za dodatnih 90 dana. Ova mjera je poduzeta kako bi se smanjili pritisci na snabdijevanje gorivom uzrokovani visokim cijenama nafte, koje su posljedica rata u Iranu.

Navedenim izuzećem privremeno se obustavlja pravilo da se transport robe između američkih luka mora obavljati isključivo plovilima koja su izgrađena u SAD i koja plove pod američkom zastavom, čime se stranim brodovima omogućava prijevoz nafte, goriva i drugih dobara unutar zemlje. Prema riječima Tejlor Rodžersa (Taylor Rogers), pomoćnice sekretara za štampu Bijele kuće, odluka o produženju donesena je na temelju podataka koji potvrđuju da je zahvaljujući prvobitnom izuzeću povećana količina zaliha brže stizala do luka u Americi.

Inače, propis koji datira iz 1920. godine strogo nalaže da transport robe između domaćih luka mogu vršiti samo brodovi izgrađeni u Sjedinjenim Državama, koji su u vlasništvu njihovih državljana i imaju američku posadu. Ovo novo produženje u trajanju od tri mjeseca počinje važiti u ponoć 18. maja 2026. godine i bit će na snazi do sredine avgusta, nakon što je Tramp prethodno, 18. marta 2026. godine, uveo prvo izuzeće od 60 dana.