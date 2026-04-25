Zaova crnom bojom uništila snahi vjenčanicu, ispred crkve izbila masovna tučnjava, džip se zabio u zid

Možemo svi da zamislimo uzbuđeno iščekivanje nevjeste koja je čekala skoro 20 godina da se uda za svoju ljubav iz djetinjstva... Međutim, teško je zamisliti zaovu koja u trenutku najveće sreće snahu u vjenčanici poliva crnom farbom!

Upravo to se dogodilo Gemi Monk iz Britanije dok se spremala da izgovori sudbonosno "da" svojoj djevojačkoj ljubavi - Kenu.

Neprijatno iznenađenje

Gema je stajala u vjenčanici na kasnoproljećnom suncu, uživajući u onom napetom trenutku iščekivanja prije nego što će krenuti ka oltaru, kada ju je zadesilo neprijatno iznenađenje. Zaova je na nju izručila kantu crne boje, a sve jer je željela osvetu zbog "porodičnog sukoba koji je mjesecima tinjao".

Jadna Gema (35) i njene dvije djeveruše našle su se u unakrsnoj vatri i izgledale su kao da su se upravo hrvale u blatu, a ne da su se spremile za vjenčanje.

Nema sumnje da je čin sabotaže bio usmjeren da uništi najsrećniji dan u Geminom životu. Ali zašto je zaova to uradila teško je razumjeti.

Prema pisanju medija, razlog za ovakvu gnusnu osvetu je priča dostojna španske sapunice...

Osveta ili ljubomora

Svijet su obišle fotografije Geme prekrivene farbom, kako uplakana stoji na parkingu ispred crkve. Njena zaova Antonia Istvud (49) jedva je izbjegla zatvor kada se pojavila pred sudom u Mejdstonu zbog optužbi za napad i oštećenje tuđih stvari.

Sve se odigralo u maju 2024. godine, a Gema je na sudu ispričala da je vjenčanje na kraju obavljeno... Objasnila je da je nekako uspjela da se okupa i da je obukla haljinu koju su joj donijeli iz crkve i sa dva sata zakašnjenja izgovorila je sudbonosno "da" svom izabraniku.

- Čekali smo tako dugo taj dan. Ništa me nije moglo zaustaviti... Mogla sam da prošetam do oltara u donjem vešu i sa crnom bojom po licu ako je trebalo - rekla je Gema, majka dvoje djece iz Hern Beja u Kentu.

Ali sve je interesovalo zašto je Antonija to uradila? I, što je još važnije, da li joj je žao?

Gnjevna zaova, koja radi kao frizerka, je za DailyMail otkrila zašto je odlučila da snajki upropasti najvažniji dan u životu. Iako joj je žao jer je na sebe navukla "loš glas", ne kaje se zbog onoga što je uradila snajki.

- Sram me je. To nisam ja. Nikada ranije nisam imala problema sa policijom. Nikada. Imala sam jak napad panike na dan izricanja presude. Plašila sam se zatvora. Sve me je to jako pogodilo - priča Antonija koja dodaje da "ne umije baš da objasni zašto je to uradila".

- Ne znam zašto sam to uradila. Bilo je to, u trenutku - navodi Antonija.

Godinama na ratnoj nozi

Međutim, iz razgovora se naslućuje da su snajka i zaova godinama na ratnoj nozi. Antonija, naime, tvrdi da je godinu dana ranije Gema "pokvarila" njeno vjenčanje i da je isto pokušala da sabotira.

Zbog loših odnosa, ni Antonija, ni njen suprug Ešli, koji je inače Gemin brat (jedan od četiri) - nisu bili pozvani na Gemino vjenčanje, ali su ipak odlučili da dođu.

Antonija tvrdi da je Gema pokvarila njeno vjenčanje prethodne godine pokušajem da je saplete dok je išla ka oltaru, što Gema odbacuje kao besmislicu.

A boja? Bila je u kolima slučajno, tvrdi Antonija.

- Moja kćerka je upravo dobila prvo unuče i koristila sam crnu boju za otiske bebine ruke i stopala. To je bila razblažena, dječija boja, oko 200 ml farbe, bila mi je u kolima - rekla je Antonija.

Odluku da polije snajku farbom je, kako tvrdi, donijela tu, na licu mjesta.

- Vidjela sam je kako izlazi iz kola – bila je nekoliko metara dalje. Onda sam viknula i bacila boju. Pogodila ju je u zadnji dio haljine - tvrdi Antonija.

Nakon toga je nastao haos, bilo je i razmjene udaraca, čupale su se za kosu... Gema je završila potpuno prekrivena bojom.