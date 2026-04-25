Najgori odnosi u posljednjih 100 godina: Britanski kralj putuje u Vašington nakon Trampovih kontroverznih težnji

Jedan od najrizičnijih i najznačajnijih diplomatskih poteza odigraće se naredne sedmice zbog državne posjete britanskog kralja Čarlsa III (Charles III) i kraljice Kamile (Camille) Sjedinjenim Američkim Državama.

Riječ je o posjeti visokog rizika, ali i velikih prilika, koja dolazi u trenutku ozbiljnih političkih napetosti između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD, navode izvori bliski kraljevskoj porodici.

Autor biografije princa Endru Mauntbeten-Vindzor (Andrew Mountbatten-Windsor), Endru Louni (Andrew Lownie), upozorava da se odnosi između dvije zemlje nalaze u najdubljoj krizi u posljednjih stotinu godina.

Poseban izazov predstavlja američki predsjednik Donald Tramp (Trump), kojeg opisuje kao nepredvidivog političkog aktera.

Upravo bi kralj Čarls mogao imati određeni utjecaj na Trampa, zahvaljujući ličnom odnosu i predsjednikovom javno iskazanom divljenju britanskoj monarhiji, smatraju sagovornici.

Falklandska kriza

Napetosti su dodatno porasle nakon što je u internom e-mailu američkog Ministarstva odbrane (Pentagon) predloženo preispitivanje američkog stava o Falklandu kao potencijalna mjera pritiska na London zbog njegovog odbijanja da se pridruži ratu protiv Irana.

Iz kabineta britanskog premijera Kir Štarmer (Keir Starmer) poručeno je da stav Londona ostaje nepromijenjen.

- Ne možemo biti jasniji u vezi sa stavom Velike Britanije o Falklandskim otocima. On je dugogodišnji i nepromijenjen - rekao je glasnogovornik premijera.

Suverenitet nad ostrvima ostaje britanski, dodaje on, te da je pravo na samoodređenje stanovnika ključni princip britanske politike, koji je, kako navodi, jasno komuniciran svim američkim administracijama.

Razmatrane su i šire mjere prema NATO saveznicima u istom dokumentu a koji nisu podržali američke operacije, uključujući moguće smanjenje diplomatske podrške evropskim teritorijama koje Vašington smatra "naslijeđem imperijalne prošlosti".

Argentina ponovo aktivira zahtjeve

Reakcija je stigla i iz Argentine, čiji je ministar vanjskih poslova Pablo Kvirno (Pablo Quirno) ponovio spremnost za nastavak pregovora o, kako je naveo, "mirnom i konačnom rješenju".

On je status ostrva, koja Buenos Aires naziva Malvinima, opisao kao kolonijalno pitanje.

- Po historiji, po pravu i po uvjerenju: Malvini su Argentina - poručio je Pablo.

Velika Britanija i Argentina vodile su rat 1982. godine nakon pokušaja Buenos Airesa da preuzme kontrolu nad ostrvima. U sukobu je poginulo oko 650 argentinskih i 255 britanskih vojnika.

Napeti politički odnosi

Posjeta dolazi u trenutku "neuobičajenih" političkih tenzija, kako navodi kraljevski historičar Ed Ovens (Ed Owens), uz ocjenu da će se raditi o velikom globalnom događaju.

Kralj će, prema očekivanjima, pokušati promovirati vrijednosti demokratije, slobode i međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima.

Dodatnu težinu posjeti daje i aktuelna geopolitička situacija, uključujući nestabilno primirje na Bliskom istoku, posebno u kontekstu sukoba s Iranom.

Odnosi između Vašingtona i Londona dodatno su pogoršani čestim kritikama koje Tramp upućuje premijeru Štarmeru, kao i njegovim izjavama kojima umanjuje vojni značaj Ujedinjenog Kraljevstva.

Analitičari upozoravaju da postoji bojazan od nepredvidivih izjava tokom same posjete, uprkos pažljivo isplaniranom protokolu.

Politički pritisci na kralja

Kralj Čarls suočava se i s ličnim izazovima. Osim zdravstvenih problema, jer već više od dvije godine vodi borbu s karcinomom, dodatni pritisak dolazi i zbog skandala koji se veže za njegovog brata princa Enrua i njegove veze s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein).

Očekuje se da bi žrtve Epstinovih zločina mogle javno kritikovati kraljevsku posjetu zbog izostanka susreta s njima, što dodatno komplikuje diplomatski kontekst.

Ključni moment

Centralni događaj posjete bit će obraćanje kralja oba doma američkog Kongresa, što će biti prvo takvo obraćanje jednog britanskog monarha još od govora kraljice Elizabete (Elizabeth II) 1991. godine.

U tom govoru, kralj će pokušati pronaći balans između očuvanja dobrih odnosa sa SAD i zaštite britanskih interesa, uključujući podršku NATO savezu i Ukrajini.

Diplomatski izvori navode da će svaka riječ govora biti pažljivo analizirana, s ciljem slanja poruka koje će istovremeno "omekšati" američkog predsjednika, ali i zadržati čvrst stav o ključnim međunarodnim pitanjima.

"Specijalni odnosi"

Analitičari ocjenjuju da se tzv. "specijalni odnos" između SAD i Velike Britanije nalazi u ozbiljnoj krizi.

Bivši savjetnik američkog State Departmenta Maks Bergman (Max Bergmann) situaciju opisuje kao "izuzetno napetu".

Uprkos tome, pojedini stručnjaci smatraju da bi upravo ova posjeta mogla predstavljati priliku za reset odnosa, posebno imajući u vidu značaj britanske monarhije kao instrumenta "meke moći" u SAD.

Kako zaključuju sagovornici, posjeta kralja Čarlsa dolazi u ključnom trenutku i mogla bi imati dugoročne posljedice po odnose dvije zemlje, ali i širi međunarodni poredak.