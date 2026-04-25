Video / Američki napad: Vojska potvrdila pogodak u brod i ljudske žrtve

Vojska SAD potvrdila je da je jučer izvršila napad na brod u istočnom Pacifiku, prilikom čega su smrtno stradale dvije osobe.

Dok Vašington (Washington) ovaj čin definiše kao udar na "narkoteroriste", udruženja za zaštitu ljudskih prava oštro su reagovala, nazivajući napad "izvansudskim ubistvima".

Prema tvrdnjama američkog Južnog zapovjedništva, plovilom koje je napadnuto u petak upravljale su neidentifikovane "označene terorističke organizacije".