Video / Američki napad: Vojska potvrdila pogodak u brod i ljudske žrtve

Vojska SAD potvrdila je da je jučer izvršila napad na brod u istočnom Pacifiku, prilikom čega su smrtno stradale dvije osobe.
Dok Vašington (Washington) ovaj čin definiše kao udar na "narkoteroriste", udruženja za zaštitu ljudskih prava oštro su reagovala, nazivajući napad "izvansudskim ubistvima".
Prema tvrdnjama američkog Južnog zapovjedništva, plovilom koje je napadnuto u petak upravljale su neidentifikovane "označene terorističke organizacije".
U saopćenju se navodi da među američkim vojnicima nema povrijeđenih, dok su stradali opisani kao muškarci, odnosno "narkoteroristi", bez daljnjih preciznih podataka o njihovom identitetu.
Putem platforme X, Južno zapovjedništvo je objavilo video snimak u trajanju od 16 sekundi, uz pojašnjenje:
- Obavještajne službe potvrdile su da je plovilo prolazilo poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da je sudjelovalo u operacijama krijumčarenja narkotika.
Ovaj događaj samo je jedan u nizu smrtonosnih napada koje je američka vojska izvela u ovom regionu.
Pod administracijom predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), koja cilja plovila osumnjičena za transport narkotika, od septembra je u sličnim akcijama stradalo više od 170 osoba.
Međunarodna i domaća javnost, uključujući stručnjake i aktiviste, izražavaju sumnju u pravnu utemeljenost ovakvih operacija.
Organizacije poput Amnesty Internationala i Human Rights Watcha okarakterisale su ove napade kao nezakonite činove likvidacije bez suđenja.
Istovremeno, Američka unija za građanske slobode odbacila je argumentaciju Trampove administracije, nazivajući njihove optužbe protiv ciljanih pojedina neprovjerenim tvrdnjama koje služe širenju straha.