Posljednja poruka iranskog pravnika: Prije pogubljenja pisao o kolegama osuđenim na smrt

Babak Alipur (Alipour) (34), diplomirani pravnik osuđen na smrt, iz zatvora u iranskom gradu Karaju pisao je pisma kako bi obavijestio javnost o sudbinama svojih prijatelja koji su čekali pogubljenje ili su već pogubljeni, piše Guardian.
Nije imao straha
Alipur se nije dao zastrašiti uprkos smrtnoj presudi, a u svojim zapisima spominje suzatvorenike poput 69-godišnjeg Behruza Ehsanija (Behrouza Ehsanija), najstarijeg među njima, koji je mirno podnosio tešku situaciju.
Spomenuo je i Mehdija Hasanija (Hassanija), 48-godišnjeg oca troje djece, kojeg je sretao u zatvorskoj bolnici i koji mu je povjerio poruku za svoju djecu da je dobro.
Na fotografijama su, uz Alipura, prikazani Amirhusein Hatami (Amirhossein Hatami), Puja Hobadi (Pouya Ghobadi) i Amirali Mirdžafari (Amirali Mirjafari).
Dana 12. marta, Alipur je prokrijumčarenim telefonom snimio video poruku u kojoj je poručio:
- Diktatori su dolazili, bili svrgnuti, umirali i bili ubijani, a sada je na redu diktatura Hamneia - referirajući se na dolazak Modžtabe Hamneia (Mojtabe Hamneija) na vlast.
Obješen sa cimerom
Manje od dvije sedmice kasnije, 31. marta, Alipur je obješen u zatvoru Hezel Hesar (Ghezel Hesar) zajedno sa svojim cimerom iz ćelije, 32-godišnjim inženjerom elektrotehnike Pujom Hobadijem (Pouyom Ghobadijem).
Obojica su, kao i Hasani i Ehsani, bili optuženi za oružanu pobunu i članstvo u opozicijskoj grupi Narodni mudžahedini Irana (PMOI ili MeK).
Izvori bliski porodici navode da se o Alipurovom bratu ništa ne zna već mjesec dana.
U proteklih mjesec dana u Iranu je pogubljeno 16 muškaraca – osam političkih zatvorenika i osam demonstranata.
Posljednja žrtva
Posljednja žrtva vješanja je 24-godišnji Amirali Mirdžafari, student i računarski tehničar, optužen za sudjelovanje u protestima.
Mahumud Amiri-Mohadam (Mahmood Amiry-Moghaddam) iz organizacije Iran Human Rights ističe da je broj pogubljenih političkih zatvorenika nezapamćen te da režim koristi sjenu rata kako bi širio strah:
- Cilj ovih pogubljenja je stvaranje straha među ljudima. Politička cijena pogubljenja demonstranata ili političkih zatvorenika je mnogo veća u normalnim vremenima. Međutim, sada je sve u sjeni rata.
U svom posljednjem tajnom videu, Alipur je ponovio upozorenje o režimskim planovima:
- U vrtlogu kriza koje su zahvatile cijelu njegovu vladu, Hamnei želi pokazati vrhunac svoje brutalnosti i represije povećavajući broj pogubljenja kako bi stvorio strah i teror u eksplozivnom iranskom društvu i spasio se od svrgavanja, ali čita naslijepo. Bez sumnje, dan slobode i sreće za herojski narod bogohulnih mula uskoro će doći.