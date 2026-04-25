Posljednja poruka iranskog pravnika: Prije pogubljenja pisao o kolegama osuđenim na smrt

Babak Alipur (Alipour) (34), diplomirani pravnik osuđen na smrt, iz zatvora u iranskom gradu Karaju pisao je pisma kako bi obavijestio javnost o sudbinama svojih prijatelja koji su čekali pogubljenje ili su već pogubljeni, piše Guardian. Nije imao straha Alipur se nije dao zastrašiti uprkos smrtnoj presudi, a u svojim zapisima spominje suzatvorenike poput 69-godišnjeg Behruza Ehsanija (Behrouza Ehsanija), najstarijeg među njima, koji je mirno podnosio tešku situaciju. Spomenuo je i Mehdija Hasanija (Hassanija), 48-godišnjeg oca troje djece, kojeg je sretao u zatvorskoj bolnici i koji mu je povjerio poruku za svoju djecu da je dobro. Na fotografijama su, uz Alipura, prikazani Amirhusein Hatami (Amirhossein Hatami), Puja Hobadi (Pouya Ghobadi) i Amirali Mirdžafari (Amirali Mirjafari).

Amirhusein Hatami, Babak Alipur, Puja Hobadi i Amirali Mirdžafari . Platforma X Amirhusein Hatami, Babak Alipur, Puja Hobadi i Amirali Mirdžafari . Platforma X

Dana 12. marta, Alipur je prokrijumčarenim telefonom snimio video poruku u kojoj je poručio: - Diktatori su dolazili, bili svrgnuti, umirali i bili ubijani, a sada je na redu diktatura Hamneia - referirajući se na dolazak Modžtabe Hamneia (Mojtabe Hamneija) na vlast. Obješen sa cimerom Manje od dvije sedmice kasnije, 31. marta, Alipur je obješen u zatvoru Hezel Hesar (Ghezel Hesar) zajedno sa svojim cimerom iz ćelije, 32-godišnjim inženjerom elektrotehnike Pujom Hobadijem (Pouyom Ghobadijem).

Pismo obješenog zatvorenika Alipura . Platforma X Pismo obješenog zatvorenika Alipura . Platforma X