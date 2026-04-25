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PROKRIJUMČARIO TELEFON

Posljednja poruka iranskog pravnika: Prije pogubljenja pisao o kolegama osuđenim na smrt

Diktatori su dolazili, bili svrgnuti, umirali i bili ubijani, a sada je na redu diktatura Hamneia, poručio je Babak

Babak Alipur. Platforma X

B. S.

25.4.2026

Babak Alipur (Alipour) (34), diplomirani pravnik osuđen na smrt, iz zatvora u iranskom gradu Karaju pisao je pisma kako bi obavijestio javnost o sudbinama svojih prijatelja koji su čekali pogubljenje ili su već pogubljeni, piše Guardian.

Nije imao straha

Alipur se nije dao zastrašiti uprkos smrtnoj presudi, a u svojim zapisima spominje suzatvorenike poput 69-godišnjeg Behruza Ehsanija (Behrouza Ehsanija), najstarijeg među njima, koji je mirno podnosio tešku situaciju. 

Spomenuo je i Mehdija Hasanija (Hassanija), 48-godišnjeg oca troje djece, kojeg je sretao u zatvorskoj bolnici i koji mu je povjerio poruku za svoju djecu da je dobro.

Na fotografijama su, uz Alipura, prikazani Amirhusein Hatami (Amirhossein Hatami), Puja Hobadi (Pouya Ghobadi) i Amirali Mirdžafari (Amirali Mirjafari). 

Amirhusein Hatami, Babak Alipur, Puja Hobadi i Amirali Mirdžafari. Platforma X

Dana 12. marta, Alipur je prokrijumčarenim telefonom snimio video poruku u kojoj je poručio:

- Diktatori su dolazili, bili svrgnuti, umirali i bili ubijani, a sada je na redu diktatura Hamneia - referirajući se na dolazak Modžtabe Hamneia (Mojtabe Hamneija) na vlast.

Obješen sa cimerom

Manje od dvije sedmice kasnije, 31. marta, Alipur je obješen u zatvoru Hezel Hesar (Ghezel Hesar) zajedno sa svojim cimerom iz ćelije, 32-godišnjim inženjerom elektrotehnike Pujom Hobadijem (Pouyom Ghobadijem).

Pismo obješenog zatvorenika Alipura. Platforma X

Obojica su, kao i Hasani i Ehsani, bili optuženi za oružanu pobunu i članstvo u opozicijskoj grupi Narodni mudžahedini Irana (PMOI ili MeK).

Izvori bliski porodici navode da se o Alipurovom bratu ništa ne zna već mjesec dana.

U proteklih mjesec dana u Iranu je pogubljeno 16 muškaraca – osam političkih zatvorenika i osam demonstranata.

Posljednja žrtva

Posljednja žrtva vješanja je 24-godišnji Amirali Mirdžafari, student i računarski tehničar, optužen za sudjelovanje u protestima.

Mahumud Amiri-Mohadam (Mahmood Amiry-Moghaddam) iz organizacije Iran Human Rights ističe da je broj pogubljenih političkih zatvorenika nezapamćen te da režim koristi sjenu rata kako bi širio strah:

- Cilj ovih pogubljenja je stvaranje straha među ljudima. Politička cijena pogubljenja demonstranata ili političkih zatvorenika je mnogo veća u normalnim vremenima. Međutim, sada je sve u sjeni rata.

U svom posljednjem tajnom videu, Alipur je ponovio upozorenje o režimskim planovima:

- U vrtlogu kriza koje su zahvatile cijelu njegovu vladu, Hamnei želi pokazati vrhunac svoje brutalnosti i represije povećavajući broj pogubljenja kako bi stvorio strah i teror u eksplozivnom iranskom društvu i spasio se od svrgavanja, ali čita naslijepo. Bez sumnje, dan slobode i sreće za herojski narod bogohulnih mula uskoro će doći.

# BABAK ALIPOUR
# BEHROU EHSANI
# MEHDI HASSANI
# POUYA GHOBADI
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