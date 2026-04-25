Stoljeće od krunidbe prvog iranskog šaha: Vladar koji je insistirao na nazivu Iran umjesto Perzije

U Teheranu je, 25. aprila 1926. godine, održana svečana ceremonija krunidbe Reza-šaha Pahlavija u palati Golestan.

Iako je on vladao već neko vrijeme, ovaj čin u dvorani Salam simbolizirao je i službeni kraj dinastije Kadžar te uvod u eru intenzivne modernizacije koja će trajno, ali i kontroverzno, oblikovati iransko društvo.

Uspon vojnika bez plemićkog pedigrea

Reza-šah Pahlavi nije poticao iz aristokratskih krugova, već iz skromne porodice.

Svoj put započeo je u Perzijskoj kozačkoj brigadi, gdje se zahvaljujući vojničkoj disciplini uzdigao do čina brigadnog generala.

Ključni historijski moment nastupio je 1921. godine, kada je predvodio vojni udar na Teheran u jeku duboke krize i pritisaka Britanije i Sovjetskog Saveza na tadašnju Perziju.

Nakon perioda u kojem je obnašao funkcije ministra rata i premijera, parlament je 1925. godine svrgnuo prethodnu dinastiju i proglasio ga vladarom. Krunidba 1926. bila je pažljivo osmišljen spektakl; nova kruna, napravljena specijalno za tu priliku, bila je spoj drevne tradicije i vizije Irana kao moderne nacije.

Složeno naslijeđe

Njegovu vladavinu obilježila je težnja ka snažnoj centralizaciji i modernizaciji zemlje.

Upravo je on 1935. godine od međunarodne zajednice zahtijevao da se naziv Perzija zamijeni imenom Iran, čime je želio staviti fokus na nacionalni identitet.

U pogledu razvoja, realizovani su kapitalni projekti:

Izgrađena je Trans-iranska željeznica.

Utemeljen je moderni obrazovni sistem i Univerzitet u Teheranu.

Pokrenuti su procesi industrijalizacije i jačanja sekularnih institucija.

Međutim, te promjene su nametane autoritarnim metodama. Zabrana tradicionalnog odijevanja i prisilno uklanjanje vela kod žena izazvali su snažan otpor konzervativnijih slojeva.

Političko djelovanje je bilo strogo ograničeno, opozicija potiskivana, a plemenska moć nasilno ugušena.

Ovakav pristup modernizaciji "odozgo" donio je napredak, ali je istovremeno stvorio i akumulirano nezadovoljstvo.

Kraj vladavine i dolazak nasljednika

Vanjskopolitičke prilike tokom Drugog svjetskog rata odredile su njegov kraj. Zbog strateške pozicije Irana i sumnji u povezanost sa silama Osovine,

Velika Britanija i Sovjetski Savez izvršili su invaziju 1941. godine. Reza-šah je bio prisiljen napustiti prijestolje, abdicirajući u korist svog sina Mohameda (Mohammada Reze Pahlavija), čime je započela vladavina nove generacije.