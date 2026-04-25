Britansko zdravstvo pred kolapsom: Zbog manjka doktora, medicinske sestre preuzimaju njihove obaveze

Bolnice širom Velike Britanije, uslijed općeg nedostatka ljekara u Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), koriste medicinske sestre kao zamjenu za doktore, što potiče strah od pada kvalitete njege pacijenata.

Kako prenosi Guardian, viši medicinski radnici poznati kao napredni praktičari preuzimaju dužnosti ljekara na odjelima hitne pomoći, intenzivne njege, neonatalnim i drugim odjelima.

Praznina u rasporedima

Gotovo polovina britanskih bolnica koristi pristupne centre kako bi popunila praznine u ljekarskim rasporedima.

Stručnjaci upozoravaju da ovakva praksa korištenja osoblja koje nema ljekarske kvalifikacije za te pozicije nije sigurna, a navedena otkrića prate niz slučajeva u kojima su greške u dijagnozi ili liječenju rezultirale oštećenjima ili smrću pacijenata.

Sigurnost pacijenata

Iako NHS Engleske priznaje vrijedne vještine naprednih praktičara, naglašavaju da oni ne bi trebali mijenjati ljekare kako bi se očuvala sigurnost pacijenata, jer se takvom zamjenom krše službene smjernice.

Anketa sprovedena među NHS organizacijama pokazala je da skoro polovina njih angažuje napredne praktičare tokom medicinskih rotacija.

Konkretan primjer smrtnog ishoda

Dodatno, u 82 centra medicinski asistenti rutinski upućuju pacijente na liječenje i testove, dok samo šest centara to izričito zabranjuje.

Kao konkretan primjer navodi se slučaj iz Mančestera (Manchester), gdje je istragom u julu 2024. godine utvrđeno da je Dejvid (David Almond) preminuo u januaru te godine.

Do smrti je došlo nakon što napredna medicinska sestra praktičarka, koja je u ordinaciji opće prakse radila kao zamjena za doktora, nije prepoznala rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, uprkos pacijentovoj historiji te bolesti.