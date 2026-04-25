Besana noć pod vatrom: Ukrajinski grad meta neprekidnog granatiranja

Rusija je sinoć izvela opsežan napad na Ukrajinu u kojem su život izgubile četiri osobe, dok je više od 30 ranjeno.
Moskva je upotrijebila preko 660 letjelica i projektila, primarno ciljajući grad Dnipro na jugoistoku zemlje, ali i nekoliko drugih oblasti.
Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy), putem društvenih mreža je poručio:
- Gotovo cijelu noć Rusi su bombardirali Dnipro i naše druge gradove i zajednice.
On je istakao da je većina napada bila usmjerena na gradsku infrastrukturu.
Žrtve i razaranja po regijama
U samom Dnipru, regionalni guverner Oleksandr Hanža potvrdio je da su iz jedne pogođene zgrade izvučena dva tijela.
Prema njegovim riječima, u gradu je ranjena 21 osoba, dok se strahuje da je pod ruševinama zarobljeno još pet ljudi.
Istovremeno, u sjevernoj regiji Černihiv, napadi dronovima i raketama rezultirali su sa dvije poginule i sedam ranjenih osoba, potvrdio je tamošnji guverner.
Tehnički podaci o napadu
Ukrajinske zračne snage objavile su na Telegramu precizne podatke o intenzitetu napada:
Lansirano: 619 dronova i 47 projektila.
Oboreno: 580 dronova i 30 projektila.
Ruska vojska nastavlja s praksom ispaljivanja desetina dronova svake noći, što povremeno eskalira u masovne udare poput ovog, koristeći stotine letjelica i desetine raketa odjednom.
Apel za pomoć
Povodom novih razaranja, Zelenski je naglasio potrebu za međunarodnom podrškom:
- Svaki ovakav napad mora podsjetiti naše partnere da situacija zahtijeva hitnu i odlučnu akciju, brzo jačanje naše protivzračne odbrane.