Besana noć pod vatrom: Ukrajinski grad meta neprekidnog granatiranja

Rusija je sinoć izvela opsežan napad na Ukrajinu u kojem su život izgubile četiri osobe, dok je više od 30 ranjeno.

Moskva je upotrijebila preko 660 letjelica i projektila, primarno ciljajući grad Dnipro na jugoistoku zemlje, ali i nekoliko drugih oblasti.

Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy), putem društvenih mreža je poručio:

- Gotovo cijelu noć Rusi su bombardirali Dnipro i naše druge gradove i zajednice.

On je istakao da je većina napada bila usmjerena na gradsku infrastrukturu.

Žrtve i razaranja po regijama

U samom Dnipru, regionalni guverner Oleksandr Hanža potvrdio je da su iz jedne pogođene zgrade izvučena dva tijela.

Prema njegovim riječima, u gradu je ranjena 21 osoba, dok se strahuje da je pod ruševinama zarobljeno još pet ljudi.

Istovremeno, u sjevernoj regiji Černihiv, napadi dronovima i raketama rezultirali su sa dvije poginule i sedam ranjenih osoba, potvrdio je tamošnji guverner.

Tehnički podaci o napadu

Ukrajinske zračne snage objavile su na Telegramu precizne podatke o intenzitetu napada:

Lansirano: 619 dronova i 47 projektila.

Oboreno: 580 dronova i 30 projektila.

Ruska vojska nastavlja s praksom ispaljivanja desetina dronova svake noći, što povremeno eskalira u masovne udare poput ovog, koristeći stotine letjelica i desetine raketa odjednom.

Apel za pomoć

Povodom novih razaranja, Zelenski je naglasio potrebu za međunarodnom podrškom:

- Svaki ovakav napad mora podsjetiti naše partnere da situacija zahtijeva hitnu i odlučnu akciju, brzo jačanje naše protivzračne odbrane.