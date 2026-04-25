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VIŠE OD 30 RANJENO

Besana noć pod vatrom: Ukrajinski grad meta neprekidnog granatiranja

Gotovo cijelu noć Rusi su bombardirali Dnipro i naše druge gradove i zajednice, rekao je Zelenski

Napadi na Ukrajinu. Screenshot

B. S.

25.4.2026

Rusija je sinoć izvela opsežan napad na Ukrajinu u kojem su život izgubile četiri osobe, dok je više od 30 ranjeno. 

Moskva je upotrijebila preko 660 letjelica i projektila, primarno ciljajući grad Dnipro na jugoistoku zemlje, ali i nekoliko drugih oblasti.

Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy), putem društvenih mreža je poručio:

- Gotovo cijelu noć Rusi su bombardirali Dnipro i naše druge gradove i zajednice.

On je istakao da je većina napada bila usmjerena na gradsku infrastrukturu.

Žrtve i razaranja po regijama

U samom Dnipru, regionalni guverner Oleksandr Hanža potvrdio je da su iz jedne pogođene zgrade izvučena dva tijela. 

Prema njegovim riječima, u gradu je ranjena 21 osoba, dok se strahuje da je pod ruševinama zarobljeno još pet ljudi.

Istovremeno, u sjevernoj regiji Černihiv, napadi dronovima i raketama rezultirali su sa dvije poginule i sedam ranjenih osoba, potvrdio je tamošnji guverner.

Tehnički podaci o napadu

Ukrajinske zračne snage objavile su na Telegramu precizne podatke o intenzitetu napada:

Lansirano: 619 dronova i 47 projektila.

Oboreno: 580 dronova i 30 projektila.

Ruska vojska nastavlja s praksom ispaljivanja desetina dronova svake noći, što povremeno eskalira u masovne udare poput ovog, koristeći stotine letjelica i desetine raketa odjednom.

Apel za pomoć

Povodom novih razaranja, Zelenski je naglasio potrebu za međunarodnom podrškom:

- Svaki ovakav napad mora podsjetiti naše partnere da situacija zahtijeva hitnu i odlučnu akciju, brzo jačanje naše protivzračne odbrane.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# VOLODYMYR ZELENSKYY
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