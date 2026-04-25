Jeziv zločin u pogrebnom preduzeću: 30 godina zatvora za skrnavljenje više od 190 tijela

Suvlasnica pogrebnog preduzeća "Povratak prirodi" na jugu američke savezne države Kolorado, Keri Holford, osuđena je na 30 godina zatvora zbog skrnavljenja gotovo 200 tijela i falsifikovanja dokumenata.

Presuda je izrečena nakon što su u njenom objektu pronađeni nepropisno čuvani posmrtni ostaci, čime je okončan proces koji je sudija ocijenio kao "veoma emotivan".

U objektu kojim je upravljala, tijela su držana u neadekvatnim uslovima i ostavljana da se raspadaju. Istovremeno, porodicama su predavani pogrešni ili pomiješani kremirani ostaci, a u pojedinim slučajevima i materijali koji uopšte nisu bili ljudski pepeo.

Detalji presude i optužbe

Presuda predstavlja posljednju u nizu izricanja kazni po glavnim optužbama protiv Keri i njenog bivšeg supruga, Džona Holforda. Keri Holford (49) suočavala se sa kaznom od 25 do 35 godina zatvora nakon što je u decembru priznala krivicu za gotovo 200 tačaka optužnice za skrnavljenje leša i jednu tačku falsifikovanja državnog dokumenta.

Ona je ranije osuđena na 18 godina zatvora na saveznom nivou i obavezana da plati više od milion dolara odštete.

Ova kazna će se djelimično poklapati sa saveznom, što znači da će dio kazne izdržavati istovremeno, a potom ostatak u državnom zatvoru Kolorada.

Džon Holford je osuđen na 20 godina zatvora na saveznom nivou i 40 godina po državnoj optužnici.

Sudija Bentli naveo je da Keri Holford vidi kao "manje dominantnu osobu" koja je bila "uvučena u sve to", dok su njeni advokati tvrdili da je bila žrtva zlostavljanja.

Potresna svjedočenja porodica

Tanja Vilson, kćerka jedne od preminulih, navela je da je vjerovala da je njena majka sahranjena na mjestu koje je željela. Zapravo, tijelo je ležalo na podu objekta u Penrouzu, izloženo insektima. Vilson je dodala da je pepeo njene majke rasut u blizini Havaja, da bi se kasnije ispostavilo kako je vjerovatno bila riječ o prašini cementa.

Tok istrage

Istraga je pokrenuta u oktobru 2023. godine nakon prijave neprijatnog mirisa. Istražitelji su tada pronašli:

Najmanje 190 nepropisno čuvanih tijela.

Kremirane ostatke nepoznatog broja osoba.

Par je uhapšen u Oklahomi u novembru iste godine nakon bjekstva iz države.

Objekat pogrebnog preduzeća srušen je 2024. godine nakon što je proglašen lokacijom toksičnog otpada.

Porodice žrtava i dalje se suočavaju sa bolnom neizvjesnošću, jer su mnogi saznali da urne koje čuvaju ne sadrže ostatke njihovih srodnika, već drugih osoba ili građevinskih materijala.