Peter Mađar vraća zastavu EU na zgradu parlamenta dok Orbanova era blijedi

Na društvenoj mreži Facebook, Petar Mađar (Peter Magyar) naveo da će se na konstitutivnoj sjednici Nacionalne parlamenta, pored mađarske i sekeljskih zastava, na fasadi parlamenta ponovo naći i zastava Evropske unije.
Tokom 2024. godine, dok je Mađarska predsjedavala Vijećom Evropske unije, stranka Fides i premijer Viktor Orban odlučili su da se zastava EU ne ističe, pravdajući to činjenicom da takva praksa nije obavezujuća, prenosi Suspilne.
Iako zakon iz 2004. godine nalaže isticanje zastave EU na državnim ustanovama gdje je obavezna i nacionalna zastava, zgrada parlamenta je, uz još neke institucije, izuzeta od te zakonske obaveze.
Međutim, nakon konačnog prebrojavanja glasova sa parlamentarnih izbora održanih 12. aprila, došlo je do velike promjene u zakonodavnom tijelu.
Stranka Tisa osvojila je 141 mandat, dok je Fidesu pripalo 52 mjesta, od ukupno 199 pozicija u mađarskom parlamentu.