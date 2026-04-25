Peter Mađar vraća zastavu EU na zgradu parlamenta dok Orbanova era blijedi

Na društvenoj mreži Facebook, Petar Mađar (Peter Magyar) naveo da će se na konstitutivnoj sjednici Nacionalne parlamenta, pored mađarske i sekeljskih zastava, na fasadi parlamenta ponovo naći i zastava Evropske unije.

Tokom 2024. godine, dok je Mađarska predsjedavala Vijećom Evropske unije, stranka Fides i premijer Viktor Orban odlučili su da se zastava EU ne ističe, pravdajući to činjenicom da takva praksa nije obavezujuća, prenosi Suspilne.