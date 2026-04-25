Nakon više od 20 godina euro mijenja izgled

Evropske novčanice uskoro bi mogle dobiti potpuno novo lice – i to prvi put nakon više od 20 godina. Proces je već u toku, a odluke koje se donose ovih mjeseci oblikovaće novac koji će građani širom Evrope svakodnevno koristiti u budućnosti.

Proces redizajna evro novčanica ulazi u presudnu fazu. Krajem aprila ističe rok za međunarodni konkurs za dizajn nove serije, čime započinje razdoblje u kojem će se odlučivati o budućem izgledu evra.

Cilj ove promjene je osvježiti izgled novčanica više od dvije decenije nakon njihovog uvođenja, uz zadržavanje visokih standarda bezbjednosti, dostupnosti i ekološke održivosti.

Euro se mijenja prvi put nakon velikih promjena

Euro je uveden u opticaj 1. januara 2002. godine, a prva značajnija nadogradnja dogodila se sa serijom “Europa”, koja se postepeno uvodi od 2013. godine.

Ta serija donijela je naprednije materijale i poboljšanu zaštitu od falsifikovanja, no sada se ide korak dalje – prema modernijem i simbolički snažnijem dizajnu.

Novi dizajn treba da odražava evropski identitet

Plan modernizacije najavljen je još 2021. godine, s jasnim ciljem: novčanice treba da bolje predstavljaju savremeni evropski identitet.

Naglasak nije samo na estetici. Ideja je da evro postane još snažniji simbol zajedničkih vrijednosti, ali i raznolikosti država koje ga koriste.

Koje će novčanice ostati u opticaju?

Nova serija zadržaće šest apoena – od 5 do 200 evra.

Novčanica od 500 eura, koja je već ranije povučena iz opticaja zbog bezbjednosnih razloga i rijetke upotrebe, neće se vraćati.

Ovo su mogući motivi na novim novčanicama

Kada je riječ o vizuelnom identitetu, definisane su dvije glavne tematske cjeline:

- evropska kultura

- rijeke i ptice

Dizajneri koji učestvuju u konkursu moraju osmisliti rješenja koja su prepoznatljiva, funkcionalna i vizuelno upečatljiva, a istovremeno uklopljena u ove teme.

Građani će imati riječ u izboru

Nakon zatvaranja konkursa, nezavisni stručni žiri odabraće do deset najboljih prijedloga.

O njima će potom odlučivati Upravno vijeće Evropske centralne banke, a tokom 2026. godine planirane su i javne konsultacije u koje će biti uključeni građani.

Kada stižu nove novčanice?

Konačna odluka o izgledu očekuje se do kraja godine.

Tek nakon toga slijedi faza proizvodnje, dok će za stvarni ulazak novih novčanica u opticaj biti potrebno još nekoliko godina.

Iako promjene neće biti odmah vidljive u novčanicima građana, proces je već započeo i označava početak nove ere za evro.

Novi dizajn neće biti samo estetska promjena, već i simbol budućnosti Evrope – njenih vrijednosti, identiteta i zajedništva