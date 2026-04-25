Mađar se sastao s predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara: Otkrio šta mu je zasmetalo na lokalnoj televiziji





Budući premijer Mađarske Peter Mađar razgovarao je s predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara, stranke koja zastupa ovu zajednicu u Srbiji, Balinton Paštorom.

Mađar je poručio da njegova vlada maksimalno podržati Mađare u Vojvodini.

- Imao sam iskren razgovor s Paštorom Balintom, predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara. Naglasio sam da naša mađarska braća i sestre u Vojvodini mogu i dalje računati na podršku matice. Pod vladom Tise, stečena prava će ostati netaknuta, a u toku daljnjeg jačanja mađarsko-srpskih odnosa, primarni cilj će uvijek biti daljnje olakšavanje položaja Mađara koji žive u Srbiji i promocija njihovog prosperiteta u domovini. Istovremeno, jasno sam predsjedniku stavio do znanja da očekujemo temeljne promjene u transparentnosti i efikasnosti korištenja resursa iz matice i da nećemo prihvatiti da vojvođanski mađarski mediji, koji djeluju uz podršku matice i pod kontrolom VMSZ-a, služe kao direktan kanal za propagandu Fidesa - naveo je Mađar.

Naveo je da nije dobio pojašnjenje zašto je tokom dvije godine ime stranke Tisa samo dva puta spomenuto na mađarskoj televiziji u Vojvodini Pannon RTV.

- Također smatram neprihvatljivim da je ista televizija izvijestila o mom govoru održanom u izbornoj noći na način da su, po političkim instrukcijama, izrezali dio govora upućen našoj mađarskoj braći i sestrama u inostranstvu. Također sam rekao predsjedniku da će vlada Tisa istražiti korištenje podrške domovine unazad deset godina, a istražit ćemo i izborne zloupotrebe koje su se dogodile u vezi s glasanjem putem pošte. Rado sam prihvatio predsjednikov poziv. Prema mojim planovima, posjetit ću našu mađarsku braću i sestre u Vojvodini negdje tokom ljeta - naglasio je Mađar.