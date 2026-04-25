Aragči u Islamabadu: Iran postavlja uslove za pregovore sa SAD

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči doputovao je u Pakistan, gdje se sastao s brojnim zvaničnicima te zemlje, u kontekstu mogućeg nastavka pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema navodima pakistanskih medija, Aragči je tokom posjete Islamabadu prenio uslove Teherana za nastavak pregovora s Vašingtonom, ali i iznio određene rezerve u vezi s američkim zahtjevima.

Izvor upoznat s razgovorima naveo je da je iranski ministar detaljno predstavio stav svoje zemlje, u trenutku kada se intenziviraju diplomatski napori povezani sa širim regionalnim dešavanjima.

U međuvremenu, pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je putem platforme X da je zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Mohamad Ishaq Dar ponovio spremnost Pakistana da olakša dijalog između Irana i SAD, s ciljem postizanja mira i stabilnosti u regiji i šire. Istaknuto je da će Islamabad nastaviti s takvim naporima.

Iransko Ministarstvo vanjskih poslova dodatno je potvrdilo da je Araghchi razgovarao i s načelnikom pakistanske vojske, generalom Asim Munir, te da su razmijenjena mišljenja o najnovijim dešavanjima u vezi s primirjem i naporima za okončanje sukoba.

Kako se navodi, Aragči je izrazio zahvalnost Pakistanu na, kako je rekao, konstruktivnim inicijativama i naporima – posebno ulozi generala Munira – u pokušajima uspostave primirja i okončanja rata.

Istovremeno, iranski zvaničnici odbacili su medijske tvrdnje da posjeta uključuje bilo kakav direktan angažman sa Sjedinjenim Američkim Državama, naglašavajući da je fokus putovanja isključivo na bilateralnim i regionalnim konsultacijama.