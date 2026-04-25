Macronove poruke odjeknut će Evropom: "Previše sumnjamo u sebe, imamo klauzulu koja je jača od Člana 5. NATO-a"

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron održao je konferenciju za medije nakon sastanka s grčkim premijerom u Atini te je rekao kako Evropa mora biti posvećena većem jedinstvu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron uvjerio je u subotu Atinu da je klauzula o uzajamnoj pomoći između zemalja Evropske unije u slučaju napada čvrsta kao stijena i da nema dvosmislenosti.

"Za Grčku i Francusku, Član 42.7 ugovora EU je čvrst kao stijena, što znači da je obaveza", rekao je francuski predsjednik na konferenciji za novinare.

"Armirani beton", dodao je grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, stojeći pored njega.

Rekao je kako su svi aspekti tog dijela ugovora jasni.

"Ne vjerujem da danas postoji potreba za mijenjanjem ili modifikacijom ugovora. Oni su vrlo jasni. Jednostavno je potrebno prvo nastaviti jačanje odbrane i sigurnosti svih naših zemalja, a zatim krenuti prema suverenijoj Evropi kakvu želimo", rekao je Emmanuel Macron drugog dana svoje posjete Grčkoj.

Prema riječima Emmanuela Macrona, Član 42.7 je u suštini jači od Člana 5. NATO ugovora, odnosno klauzule o međusobnoj pomoći koja je u srži vojnog saveza SAD-a i EU, ali koju Donald Trump redovno dovodi u pitanje.

"On predviđa solidarnost između država članica, ali ne ostavlja prostora za pregovore. Imamo klauzulu ugovora koja je jača od Člana 5. NATO alijanse", insistirao je Macron u vezi s evropskim ugovorom.