Tramp se predomislio, američka delegacija neće ići u Pakistan: "Ne želimo sjediti i pričati ni o čemu"

Predsjednik SAD Donald Tramp otkrio je kako je otkazao dolazak njegove delegacije na nastavak pregovora s Iranom, koji se trebao održati u Islamabadu.

Tramp je ranije rekao za Fox News da će u Pakistan ići delegacija predvođena Džeredom Kušnerom i Stivom Vitkofom, no nekoliko sati uoči putovanja se predomislio.

- Imamo sve karte u svojim rukama. Mogu nas pozvati kad god žele, ali nećete više letjeti 18 sati samo da biste sjedili i pričali ni o čemu - istakao je.

Podsjećamo, u Islamabad je stigao iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči, koji na sastanku s delegacijom Pakistana rekao da se ne želi sastajati s Amerikancima, a onda se vratio nazad u Iran.

Aragči je razgovarao s premijerom Pakistana i vojnim vrhom te države.