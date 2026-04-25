Orban se povlači nakon 36 godina: Vratio mandat koji je dobio u parlamentu

Nakon izbornog poraza, Viktor Orban oglasio se na društvenoj mreži X i poručio da neće preuzeti mandat u državnom parlamentu, iako je kao nosilac liste Fidesa osvojio mjesto.

U svom obraćanju istakao je da će mandat vratiti stranci i posvetiti se njenoj reorganizaciji, nakon što je Fides pretrpio težak poraz od opozicione stranke Tisa.

Time će Orban, prvi put nakon 36 godina, ostati bez formalne političke funkcije. Tokom svoje karijere dva puta je obavljao funkciju premijera – od 1998. do 2002. te od 2010. do 2026. godine, dok je od 1990. kontinuirano bio zastupnik u parlamentu.

Ipak, uprkos porazu, ostat će na čelu Fidesa, koji će u narednom periodu djelovati iz opozicije.

Nakon njegove objave pojavile su se i špekulacije o mogućem odlasku iz zemlje i preseljenju u Sjedinjene Američke Države, gdje mu već živi dio porodice, ali za sada nema konkretnih naznaka da planira napustiti Mađarsku.