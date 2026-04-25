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NAPETOSTI

Superjahta ruskog milijardera prošla kroz Hormuški moreuz, svijet prati razvoj situacije

Luksuzno plovilo vrijedno stotine miliona eura na ruti ka Omanu

Superjahta ruskog milijardera prošla kroz Hormuški moreuz, svijet prati razvoj situacije. Platforma X

B. A.

25.4.2026

Superjahta "Nord", za koju se vjeruje da pripada ruskom oligarhu Alekseju Mordašovu, koji se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, prošla je kroz Hormuški moreuz, pokazuju podaci sistema za praćenje pomorskog saobraćaja MarineTraffic.

Ovo luksuzno plovilo, dugo gotovo 142 metra i svrstano među najveće na svijetu, isplovilo je iz Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima tokom protekle noći, nakon čega je nastavilo kretanje prema Muskatu u Omanu, prenosi CNN.

Mordašov je na čelu ruskog čeličnog i rudarskog giganta te važi za jednog od najbogatijih milijardera iz Rusije, dok se vrijednost njegove jahte procjenjuje na više od 400 miliona eura.

Jahta, koja raspolaže sa dva heliodroma, plovila je rutom pored iranskog ostrva Larak, za koje se smatra da ga koristi Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) za nadzor pristupa moreuzu.

Američki State Department uveo je sankcije Mordašovu 2022. godine, zajedno s njegove tri kompanije, suprugom i dvoje odrasle djece.

# SUPERJAHTA
# HORMUŠKI MOREUZ
# NAPETOSTI
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