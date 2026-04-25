Netanjahu naredio masovne napade na položaje Hezbolaha: Kraj primirja?!

Ured izraelskog premijera saopćio je da je Benjamin Netanjahu naredio opsežne napade na položaje Hezbolaha u Libanu, koje provode izraelska vojska i avijacija.

U kratkom obraćanju naglašeno je da je vojsci naloženo da snažno djeluje protiv ove organizacije, nakon što je Hezbolah ranije tokom dana lansirao rakete i dronove na sjever Izraela, kao i na izraelske snage raspoređene na jugu Libana.

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da su izvele više operacija na jugu Libana, ističući da su pronašle i uništile skladišta oružja i drugu vojnu infrastrukturu Hezbolaha. Kako su naveli, među zaplijenjenim sredstvima bile su i protivtenkovske rakete namijenjene napadima na izraelske vojnike i civile.

Do eskalacije dolazi uprkos nedavnom dogovoru o produženju primirja između Izraela i Libana za još tri sedmice, čime su novi napadi dodatno ugrozili krhki sporazum.

Tokom tog susreta, Donald Trump poručio je da Izrael ima pravo na vojne akcije, ali isključivo u okviru samoodbrane, naglašavajući da bi takvi odgovori trebali biti pažljivo izvedeni i precizno usmjereni.