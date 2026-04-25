Republikanac nakon propasti nastavka pregovora: Nastavimo blokadu, otvorimo moreuz, po potrebi obnovimo vojne operacije

Republikanski senator Lindzi Grem oglasio se na društvenoj mreži X nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp objavio da njegovi saradnici neće putovati u Islamabad na pregovore s Iranom.

Grem, koji važi za političara s izrazito oštrim vanjskopolitičkim stavovima, podržao je ovu odluku, ocijenivši je jako mudrom te je predstavio kao mogući uvod u obnovu vojnog pritiska na Iran.

- Po mom mišljenju, najviši prioritet SAD i svijeta je uspostavljanje čvrste kontrole nad Hormuškim moreuzom, osiguravajući slobodu plovidbe u skladu s međunarodnim pravom. Kada je riječ o postizanju tog cilja, angažovanje američke vojske može biti potrebno u kratkom roku. Rizik povezan s ponovnim uspostavljanjem slobode plovidbe kroz moreuz više je nego opravdan - naveo je.

Na kraju se ponovo osvrnuo na Trampovu odluku, uputivši mu pohvale i poziv na nastavak odlučne politike prema Iranu.

- Nastavimo blokadu, otvorimo moreuz, po potrebi obnovimo vojne operacije, osiguravajući da se Iran nikada ne može vratiti svojim starim navikama - zaključio je.