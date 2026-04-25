Američka novinarka, koja je boravila u Pakistanu, objavila Trampovu poruku: "Vrati se kući!!!"

Tokom dana Tramp je bio u stalnom kontaktu s medijima, potvrđujući odluku o povlačenju izaslanika. Njegov stav ostaje nepromijenjen – Sjedinjene Američke Države više neće ulagati resurse u diplomatiju koja, kako smatra, ne daje brze rezultate.

Poruka je stigla novinarki New York Posta Caitlin Doornbo, koja je trebala pratiti pregovore između američkih izaslanika i iranske delegacije. Ovaj potez tumači se kao jasan signal da nema izgleda za ponovno pokretanje otkazanog puta Stiva Vitkofa i Džereda Kušnera u skorije vrijeme.

Američki predsjednik Donald Tramp današnji dan proveo je u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi, gdje učestvuje na konferenciji o kriptovalutama, ali je istovremeno bio veoma aktivan u komunikaciji s medijima povodom otkazivanja diplomatske misije u Pakistanu. Prema navodima novinara koji prate predsjednika, jednoj dopisnici u Islamabadu uputio je kratku poruku: "Vrati se kući!!!"

Odluka o otkazivanju misije u posljednjem trenutku izazvala je iznenađenje u diplomatskim krugovima, posebno jer je Bijela kuća put najavila samo dan ranije. Tramp je pojasnio da ne vidi smisao u dugom letu kako bi se, kako je naveo, „razgovaralo ni o čemu“, a kao dodatni razlog istakao je i nestabilnost unutar iranskog rukovodstva.

Podsjetio je i na svoje tvrdnje da u Teheranu vlada potpuna konfuzija nakon što je u operaciji „Epski bijes“ ubijen vrhovni vođa Ali Hamnei. Prema njegovim riječima, Hamneijev sin Modžtaba navodno je teško ranjen i već sedmicama se ne pojavljuje u javnosti. "Niko tamo ne zna tko je glavni, pa ni oni sami", poručio je Tramp, dodajući da SAD „drži sve karte u rukama“.

U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči napustio je Islamabad i otputovao u Oman.

Trampova direktna poruka novinarima da napuste Pakistan dodatno ukazuje na to da je Bijela kuća odustala od pokušaja posredovanja putem Islamabada. Iako je primirje i dalje na snazi, njegova trenutna strategija svodi se na čekanje razvoja situacije unutar Irana.

Prema najavama, Tramp bi se u narednim satima trebao ukrcati na Air Force One, kada se očekuju i njegove prve direktne izjave o daljnjim potezima u odnosima s Iranom.