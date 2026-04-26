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Video / Ovo je momenat kada se desila pucnjava na večeri, na kojoj je Tramp bio sa suprugom

On je na terasi sastavio pušku koju je izvadio iz torbe i otvorio vatru u pravcu sale

Donald Tramp na gala večeri. Platforma X

B. S.

26.4.2026

Kamere su snimile momenat u kojem je počela pucnjava u hotelu Hilton, na Svečanoj večeri Udruženja dopisnika iz Bijele kuće, i trenutak kad su predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) i prva dama Melanija evakuisani.

Podsjetimo, Tramp je hitno je evakuisan, nakon što je došlo do pucnjave u hotelu Vašington Hilton (Washington Hilton).

Uhapšen je napadač, 31-godišnji Kol Tomas Alen, profesor i diplomac Kalteka iz Kalifornije. 

Tramp, prva dama Melanija Tramp, potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) i drugi visoki zvaničnici, uključujući Karolin Livit (Lewit) i Majka Džonsona (Mike Johnsona) brzo su izvedeni iz sale.

Predsjednik je kasnije izjavio da je incident trajao samo nekoliko sekundi i da je pomislio da je čuo poslužavnik koji je pao.

- Čovjek je uhvaćen. Bolestan je. Idemo u njegov stan u Kaliforniji - rekao je Tramp i pohvalio Tajnu službu: 

- Odlično su obavili posao, veoma brzo.

Incident se dogodio oko 20.30, dok je trajala tradicionalna godišnja gala večera.

Tramp je na događaj došao prvi put posle 15 godina - prvi put kao predsjednik.

Incident se dogodio u istom hotelu u kojem je 1981. godine ranjen tadašnji predsjednik Ronald Regan.

# PUCNJAVA
# SAD
# DONALD TRUMP
# GALA VEČERA
# JD VANCE
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