Video / Ovo je momenat kada se desila pucnjava na večeri, na kojoj je Tramp bio sa suprugom

Kamere su snimile momenat u kojem je počela pucnjava u hotelu Hilton, na Svečanoj večeri Udruženja dopisnika iz Bijele kuće, i trenutak kad su predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) i prva dama Melanija evakuisani.

Podsjetimo, Tramp je hitno je evakuisan, nakon što je došlo do pucnjave u hotelu Vašington Hilton (Washington Hilton).

Uhapšen je napadač, 31-godišnji Kol Tomas Alen, profesor i diplomac Kalteka iz Kalifornije.

Tramp, prva dama Melanija Tramp, potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) i drugi visoki zvaničnici, uključujući Karolin Livit (Lewit) i Majka Džonsona (Mike Johnsona) brzo su izvedeni iz sale.

Predsjednik je kasnije izjavio da je incident trajao samo nekoliko sekundi i da je pomislio da je čuo poslužavnik koji je pao.

- Čovjek je uhvaćen. Bolestan je. Idemo u njegov stan u Kaliforniji - rekao je Tramp i pohvalio Tajnu službu: