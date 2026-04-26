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U VAŠINGTONU

Gala večera na kojoj je bio i Tramp: U pucnjavi ranjen agent, napadač uhapšen

Jedan agent Tajne službe ranjen je iz neposredne blizine, ali je preživio zahvaljujući pancirnom prsluku i nalazi se u stabilnom stanju

Sa mjesta incidenta. AP

A. O.

26.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u subotu navečer hitno je evakuisan sa večere Udruženja dopisnika Bijele kuće, nakon što je u hotelu Washington Hilton došlo do pucnjave.

Kako se navodi u izvještajima, 31-godišnji Kol Tomas Alen (Cole Thomas Allen), profesor i diplomac Kalteka iz Kalifornije, uspio je probiti sigurnosni perimetar. U slabije nadziranom dijelu kod ulaza na terasi, iz torbe je izvadio dijelove puške, sastavio je, te uz dodatne noževe otvorio vatru prema sali. Svjedoci tvrde da se u lobiju i hodniku neposredno ispred balske sale čulo između pet i deset hitaca.

Tajna služba brzo je reagovala i savladala napadača, koji je uhapšen bez majice, licem okrenut prema podu u lobiju. 

Jedan agent Tajne službe ranjen je iz neposredne blizine, ali je preživio zahvaljujući pancirnom prsluku i nalazi se u stabilnom stanju.

Donald Tramp, prva dama Melanija Tramp (Melania Trump), potpredsjednik Džej Di Vens (J. D. Vance), kao i drugi visoki zvaničnici, uključujući Karolin Livit (Karoline Leavitt) i Majka Džonsona (Mike Johnson), brzo su izvedeni iz sale. Predsjednik je kasnije izjavio da je incident trajao svega nekoliko sekundi i da je pomislio da je čuo kako je pao poslužavnik.

- Čovjek je uhvaćen. Bolestan je. Idemo u njegov stan u Kaliforniji - rekao je Tramp i pohvalio Tajnu službu: - Odlično su obavili posao, veoma brzo.

Napadač je optužen za napad na federalnog policajca i upotrebu oružja u nasilnom djelu, a očekuje se podizanje i dodatnih optužbi. Policija i FBI smatraju da je djelovao samostalno te da ne postoji opasnost za javnost.

Incident se dogodio oko 20:30 sati, dok je trajala tradicionalna godišnja gala večera. Tramp je događaju prisustvovao prvi put nakon 15 godina, ujedno i prvi put kao predsjednik.

Večera je otkazana, a organizatori su najavili da će biti ponovo održana u narednih 30 dana.

Sve se desilo u istom hotelu u kojem je 1981. godine ranjen tadašnji predsjednik Ronald Regan (Ronald Reagan).

# SAD
# DONALD TRUMP
# AMERIKA
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