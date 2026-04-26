Ovo je napadač koji je upao na svečanu večeru: Bio naoružan sačmaricom, pištoljem i nekoliko noževa

Oko 20:36 sati po lokalnom vremenu, osumnjičeni je pokušao proći kroz sigurnosnu provjeru - metalne detektore na ulazu u dvoranu.

Na godišnjoj večeri dopisnika Bijele kuće, sinoć je došlo do pucnjave u hotelu Vašington Hilton (Washington).

Trenutno se nalazi u pritvoru, a motivi napada se istražuju.

Jedan pripadnik osiguranja pogođen je u zaštitni prsluk, ali je izvan životne opasnosti.

Među gostima, kojih je bilo oko 2.600, nije bilo povrijeđenih, iako su mnogi potražili zaklon ispod stolova.

Iako je prvobitno postojala namjera da se program nastavi, večera je otkazana i dvorana je ispražnjena. Tramp je kasnije na društvenoj mreži Truth Social pohvalio brzu reakciju Tajne službe i najavio da će se događaj ponoviti u roku od 30 dana.