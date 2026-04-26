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TRAMP OBJAVIO FOTOGRAFIJE

Ovo je napadač koji je upao na svečanu večeru: Bio naoružan sačmaricom, pištoljem i nekoliko noževa

Trenutno se nalazi u pritvoru, a motivi napada se istražuju

Kol Tomas Alen, osumnjičeni za pucnjavu u Bijeloj kući. Platforma X

B. S.

26.4.2026

Na godišnjoj večeri dopisnika Bijele kuće, sinoć je došlo do pucnjave u hotelu Vašington Hilton (Washington). 

Oko 20:36 sati po lokalnom vremenu, osumnjičeni je pokušao proći kroz sigurnosnu provjeru - metalne detektore na ulazu u dvoranu. 

Prema izvještajima, ispaljeno je između pet i osam hitaca.

Kol Tomas Alen, osumnjičeni za pucnjavu u Bijeloj kući. Platforma X

Uhapšen je Kol Tomas Alen (Cole Tomas Allen) iz Toronasea (Torrancea) u Kaliforniji.

Bio je naoružan sačmaricom, pištoljem i nekoliko noževa.

Trenutno se nalazi u pritvoru, a motivi napada se istražuju.

Kol Tomas Alen, osumnjičeni za pucnjavu u Bijeloj kući. Platforma X

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump), prva dama Melanija Tramp (Melania), potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) i ostali članovi kabineta hitno su evakuirani iz dvorane.

Tramp je nakratko posrnuo tokom evakuacije, ali nije povrijeđen.

Jedan pripadnik osiguranja pogođen je u zaštitni prsluk, ali je izvan životne opasnosti.

Među gostima, kojih je bilo oko 2.600, nije bilo povrijeđenih, iako su mnogi potražili zaklon ispod stolova.

Iako je prvobitno postojala namjera da se program nastavi, večera je otkazana i dvorana je ispražnjena. Tramp je kasnije na društvenoj mreži Truth Social pohvalio brzu reakciju Tajne službe i najavio da će se događaj ponoviti u roku od 30 dana.

Ovaj incident je treći pokušaj ugrožavanja sigurnosti predsjednika Trampa od 2024. godine.

# PUCNJAVA
# MELANIA TRUMP
# BIJELA KUĆA
# DONALD TRUMP
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