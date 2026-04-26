Iranski udari nanijeli ogromnu štetu američkim bazama na Bliskom istoku

Teheran je, prema izvještaju koji je u subotu objavio NBC News, nanio znatno veću štetu „širokog opsega“ američkim bazama i opremi na Bliskom istoku nego što je to ranije javno prikazano, i to od početka američkih i izraelskih udara na Iran 28. februara, pozivajući se na upućene izvore.

Kako isti izvori navode, posljedice iranskih udara na američke vojne baze u sedam zemalja regiona „daleko su ozbiljnije nego što je javnosti predstavljeno“, a procjenjuje se da će sanacija iziskivati milijarde dolara.

Prema navodima američkog TV kanala, Iran je gađao desetine ciljeva, među kojima su skladišta, zapovjedni štabovi, hangari za avione, infrastruktura za satelitsku komunikaciju, piste, napredni radarski sistemi te više desetina letjelica.

Jedan dobro obaviješten izvor ističe da je Iran koristio rakete, dronove, ali i borbene avione F-5 za napade na američke baze u regiji, uprkos ranijim tvrdnjama američkih vlasti da iransko ratno zrakoplovstvo nije bilo angažovano protiv američkih ciljeva.

Pentagon, kako prenosi NBC, nije iznio detaljne informacije o razmjerama štete na vojnim bazama, dok Centralna komanda SAD-a odbija dati procjene ukupnih gubitaka. Pojedini republikanski članovi Kongresa, prema istim navodima, privatno su izrazili nezadovoljstvo visokim zvaničnicima Pentagona zbog uskraćivanja podataka o stvarnim razmjerama štete.