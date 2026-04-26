Ovo je trenutak kada naoružani napadač kreće prema Trampu: Trči s puškom, agenti otvaraju vatru

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) hitno je evakuisan tokom večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u hotelu Washington Hilton, nakon što je došlo do pucnjave u blizini sigurnosne zone objekta. Na prvim snimcima sa sigurnosnih kamera, koje je na mrežama objavio Donald Tramp, vidi se kako naoružani napadač trči pored agenata, nakon čega oni otvaraju vatru prema njemu.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio u subotu oko 20:40 sati po lokalnom vremenu, kada je naoružani napadač pokušao probiti sigurnosni punkt u hotelu i zapucao. Svjedoci navode da se čulo više hitaca, nakon čega je među zvanicama zavladala panika, a pojedini gosti potražili su zaklon ispod stolova.

Napadač, koji je prema dostupnim podacima bio naoružan vatrenim oružjem i noževima, savladan je i uhapšen u blizini kontrolnog punkta, prije nego što je uspio ući u glavnu salu gdje se održavala svečanost. Pripadnici Tajne službe odmah su reagovali te evakuisali predsjednika, prvu damu i ostale visoke zvaničnike u sigurnu zonu.

Potvrđeno je da predsjednik nije povrijeđen. U pucnjavi je jedan agent pogođen, ali ga je zaštitio pancirni prsluk i nalazi se van životne opasnosti.

Istraga je u toku, a motiv napada zasad nije poznat. Prema dostupnim informacijama, nema naznaka da je u napadu učestvovalo više osoba.