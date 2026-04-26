Tramp o pucnjavi: Uvijek je šokantno kada se nešto ovako desi, potrebni su najviši nivoi zaštite

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je danas da hotel „Hilton“ u Vašingtonu (Washingtonu), u kojem se dogodila pucnjava tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bijele kuće kojoj je prisustvovao, „nije baš sigurna zgrada“, te je istakao da bi balska dvorana u Bijeloj kući, čiju je izgradnju pokrenuo, imala brojne prednosti. - Zato moramo imati sve atribute onoga što planiramo u Bijeloj kući. Zapravo je to veća prostorija i mnogo je sigurnija… Željeli su balsku dvoranu 150 godina iz mnogo različitih razloga. Ali danas je malo drugačije, jer nam danas trebaju nivoi sigurnosti koje vjerovatno niko nikada ranije nije vidio - kazao je Tramp, prenosi The Guardian. Tramp je naveo da je proučavao atentate i da pretpostavlja kako je upravo on bio meta napadača.

– Ljudi koji imaju najveći uticaj, to su oni koje jure. Uvijek je šokantno kada se nešto ovako desi. Dešavalo se i meni pomalo – rekao je Tramp, indirektno ukazujući na dva pokušaja atentata na njega tokom predizborne kampanje. Govoreći o reakciji nadležnih, Tramp je pohvalio Tajnu službu i organe za provođenje zakona, podsjećajući da je tokom incidenta jedan agent bio pogođen.

– Bilo je, na neki način, veoma lijepo, veoma lijepo vidjeti čovjeka kako napada bezbjednosni kontrolni punkt naoružan sa više oružja, i koga su oborili neki veoma hrabri pripadnici Tajne službe, i reagovali su veoma brzo – rekao je Tramp. Dodao je da je u svom govoru planirao kritikovati medije prije pucnjave, ali da će nakon svega biti umjereniji.

– Govorimo o slobodi govora u našem ustavu. To je ono o čemu se radi. Ne samo dopisnici iz Bijele kuće, to je zaista bilo zasnovano na slobodi govora u našem ustavu – istakao je Tramp. Naglasio je i da smatra kako je važno da se večera Udruženja dopisnika Bijele kuće ponovo održi u narednih 30 dana.

Podsjećamo, tokom sinoćnje večere kojoj je prisustvovao Donald Tramp, naoružani muškarac Kol Tomas Alen (Cole Thomas Allen, 31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani, a među zvanicama nije bilo povrijeđenih.