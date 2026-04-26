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MJESTO ZLOČINA, NE ZABAVE

Reakcija bivšeg zvaničnika FBI: Blizina napadača izaziva zabrinutost, mora se preispitati kompletan sigurnosni protokol

Mekejb je dodao da se večera ni pod kojim okolnostima nije smjela nastaviti, kako su neki u početku sugerisali

Endru Mekejb, bivši zvaničnik FBI. Screenshot

B. S.

26.4.2026

Obzirom da je prijetnja koju je Tajna služba prilično brzo savladala a koju je predstavljao osumnjičeni na večeri u Bijeloj kući brzo neutralizirana, zabrinjavajuće je kako je napadač uspio doći prilično unutar sigurnosnog perimetra.

Uprkos dobrom ishodu, vjerovatno bi bilo korisno da sami sebi postave neka pitanja o tome kako bi u budućnosti trebali razmišljati o ovakvim situacijama - rekao je Endru Mekejb (Andrew McCabe) za CNN.

Osumnjičeni, za kojeg se vjeruje da je bio gost hotela, jurio je prema sigurnosnoj kontrolnoj tački ispred večere i ispalio metak prije nego što je uhapšen.

Mekejb je dodao da se večera ni pod kojim okolnostima nije smjela nastaviti, kako su neki u početku sugerisali.

- Nema šanse. Ne postoje okolnosti pod kojima biste mogli savjetovati domaćina tog događaja ili predsjednika i njegov tim bilo šta drugo osim da pošalju sve kućama. Moramo ovo mjesto 'zamrznuti'. Ovo je mjesto zločina. Sada moramo prikupiti dokaze - istakao je on.

# PUCNJAVA
# FBI
# ANDREW MCCABE
# SAD
# DONALD TRUMP
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