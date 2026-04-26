Reakcija bivšeg zvaničnika FBI: Blizina napadača izaziva zabrinutost, mora se preispitati kompletan sigurnosni protokol

Obzirom da je prijetnja koju je Tajna služba prilično brzo savladala a koju je predstavljao osumnjičeni na večeri u Bijeloj kući brzo neutralizirana, zabrinjavajuće je kako je napadač uspio doći prilično unutar sigurnosnog perimetra.

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Uprkos dobrom ishodu, vjerovatno bi bilo korisno da sami sebi postave neka pitanja o tome kako bi u budućnosti trebali razmišljati o ovakvim situacijama - rekao je Endru Mekejb (Andrew McCabe) za CNN.

Osumnjičeni, za kojeg se vjeruje da je bio gost hotela, jurio je prema sigurnosnoj kontrolnoj tački ispred večere i ispalio metak prije nego što je uhapšen.

Mekejb je dodao da se večera ni pod kojim okolnostima nije smjela nastaviti, kako su neki u početku sugerisali.