Reakcija bivšeg zvaničnika FBI: Blizina napadača izaziva zabrinutost, mora se preispitati kompletan sigurnosni protokol

Obzirom da je prijetnja koju je Tajna služba prilično brzo savladala a koju je predstavljao osumnjičeni na večeri u Bijeloj kući brzo neutralizirana, zabrinjavajuće je kako je napadač uspio doći prilično unutar sigurnosnog perimetra.
MJESTO ZLOČINA, NE ZABAVE
Mekejb je dodao da se večera ni pod kojim okolnostima nije smjela nastaviti, kako su neki u početku sugerisali
Endru Mekejb, bivši zvaničnik FBI. Screenshot
Obzirom da je prijetnja koju je Tajna služba prilično brzo savladala a koju je predstavljao osumnjičeni na večeri u Bijeloj kući brzo neutralizirana, zabrinjavajuće je kako je napadač uspio doći prilično unutar sigurnosnog perimetra.
Uprkos dobrom ishodu, vjerovatno bi bilo korisno da sami sebi postave neka pitanja o tome kako bi u budućnosti trebali razmišljati o ovakvim situacijama - rekao je Endru Mekejb (Andrew McCabe) za CNN.
Osumnjičeni, za kojeg se vjeruje da je bio gost hotela, jurio je prema sigurnosnoj kontrolnoj tački ispred večere i ispalio metak prije nego što je uhapšen.
Mekejb je dodao da se večera ni pod kojim okolnostima nije smjela nastaviti, kako su neki u početku sugerisali.
TRAMP OBJAVIO FOTOGRAFIJE
TRAMP OBJAVIO FOTOGRAFIJE
- Nema šanse. Ne postoje okolnosti pod kojima biste mogli savjetovati domaćina tog događaja ili predsjednika i njegov tim bilo šta drugo osim da pošalju sve kućama. Moramo ovo mjesto 'zamrznuti'. Ovo je mjesto zločina. Sada moramo prikupiti dokaze - istakao je on.
NEIZVJESTAN KRAJ