Procurili novi snimci trenutka užasa: Tramp poslao poruku nakon incidenta

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio je snimak s nadzorne kamere u Bijeloj kući u kojoj se vidi napad.
Objavljen je i video hapšenja 31- godišnjeg Kola Tomasa Alena (Colea Tomasa Allena).
Tramp je rekao da je Tajna služba obavila bolji posao nego tokom pokušaja atentata u Batleru.
- Bio je brz - rekao je Tramp o napadaču.
Tramp, također pretpostavlja da je on bio meta na događaju , što je i rekao novinarima a napadača nazvao "luđakom".
Nazvao je cijeli događaj „ludim“ i dodao:
- Želim živjeti jer želim ovu zemlju učiniti velikom.
Na pitanje je li zabrinut zbog porasta političkog nasilja u SAD, Tramp je rekao da mora biti.
- To je opasno zanimanje - rekao je Tramp o tome što znači biti američki političar.
Posao predsjednika statistički je opasniji nego biti vozač trkaćih automobila ili matador, dodao je.
- Da mi je Marko (Marco) to rekao, možda se ne bih ni kandidirao - rekao je, referirajući se na svog državnog sekretara Rubija, koji mu je bio jedan od konkurenata za republikansku nominaciju 2016. godine.
Žanin Piro (Jeanine Pirro), američka državna advokatica za Distrikt Kolumbija, izjavila je da se osumnjičenik suočava s kaznenim optužbama za nezakonito posjedovanje oružja i napad.
Piro je bila gošća u dvorani kada je muškarac jurnuo kroz sigurnosnu kontrolnu tačku.
- Zahvaljujući tome što je ta kontrolna tačka funkcionirala, niko nije povrijeđen - rekla je.
Gradonačelnica Vašingtona (Washingtona) Mjurijel Bauzer (Muriel Bowser) obratila se javnosti i iznijela najnovije informacije o incidentu i istrazi.
Rekla je da je osumnjičenik prevezen u lokalnu bolnicu, gdje se nad njim provodi „procjena“.
- U ovom trenutku nemamo razloga vjerovati da je iko drugi bio uključen - rekla je.
Džef Kerol (Jeff Carroll), vršitelj dužnosti načelnika Metropolitanske policije, rekao je da se čini kako je riječ o „usamljenom“ napadaču.
Naveo je da je osumnjičenik „nasrnuo na kontrolnu tačku američke Tajne službe“ u hotelu Vašington (Washington Hilton).
Dodao je da je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i više noževa.
- U ovom trenutku ne čini se da postoji bilo kakva opasnost za javnost - rekao je.