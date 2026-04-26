Procurili novi snimci trenutka užasa: Tramp poslao poruku nakon incidenta

- Bio je brz - rekao je Tramp o napadaču.

Tramp je rekao da je Tajna služba obavila bolji posao nego tokom pokušaja atentata u Batleru.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio je snimak s nadzorne kamere u Bijeloj kući u kojoj se vidi napad.

Tramp, također pretpostavlja da je on bio meta na događaju , što je i rekao novinarima a napadača nazvao "luđakom".

Nazvao je cijeli događaj „ludim“ i dodao:

- Želim živjeti jer želim ovu zemlju učiniti velikom.

Na pitanje je li zabrinut zbog porasta političkog nasilja u SAD, Tramp je rekao da mora biti.

- To je opasno zanimanje - rekao je Tramp o tome što znači biti američki političar.

Posao predsjednika statistički je opasniji nego biti vozač trkaćih automobila ili matador, dodao je.

- Da mi je Marko (Marco) to rekao, možda se ne bih ni kandidirao - rekao je, referirajući se na svog državnog sekretara Rubija, koji mu je bio jedan od konkurenata za republikansku nominaciju 2016. godine.