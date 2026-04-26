Ništa mu neće pokvariti obrok: Snimak muškarca koji mirno jede usred pucnjave postao je hit

Na društvenoj mreži X masovno se dijeli snimak sa večere dopisnika Bijele kuće koji je u kratkom roku pregledan milionima puta, a prikazuje muškarca koji smireno večera usred potpunog haosa.

Incident se dogodio u hotelu Vašington Hilton (Washington) tokom uživo prenosa kanala CNN, nakon što je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen agent tajne službe.

Iako je događaju prisustvovalo 2.600 zvanica, pucnjava je izazvala opću paniku; ljudi su tražili zaklon ispod stolova, dok je osiguranje hitno evakuisalo visoke zvaničnike.