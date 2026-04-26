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VEČERA DOPISNIKA

Ništa mu neće pokvariti obrok: Snimak muškarca koji mirno jede usred pucnjave postao je hit

Dok je većina prisutnih bježala iz dvorane, nepoznati muškarac je ostao na svom mjestu

Hotel Hilton, večera dopisnika. Platforma X

B. S.

26.4.2026

Na društvenoj mreži X masovno se dijeli snimak sa večere dopisnika Bijele kuće koji je u kratkom roku pregledan milionima puta, a prikazuje muškarca koji smireno večera usred potpunog haosa.

Incident se dogodio u hotelu Vašington Hilton (Washington) tokom uživo prenosa kanala CNN, nakon što je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen agent tajne službe. 

Iako je događaju prisustvovalo 2.600 zvanica, pucnjava je izazvala opću paniku; ljudi su tražili zaklon ispod stolova, dok je osiguranje hitno evakuisalo visoke zvaničnike. 

Dok je većina prisutnih bježala iz dvorane, nepoznati muškarac je ostao na svom mjestu, potpuno fokusiran na obrok kao da se ništa ne dešava.

Njegova smirenost dok su drugi oko njega bili u strahu pod stolovima fascinirala je korisnike mreže X, gdje je snimak uz opis "Moj čovjek" prikupio skoro pet miliona pregleda.

Inače, hotel Hilton ima historiju sigurnosnih incidenata, s obzirom na to da je upravo na tom mjestu 1981. godine pokušan atentat na tadašnjeg predsjednika Ronalda Reagana.

# PUCNJAVA
# BIJELA KUĆA
# SAD
# DONALD TRUMP
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