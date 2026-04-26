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LIDERSKE REAKCIJE

Svijet u šoku nakon pucnjave u Vašingtonu, zvaničnici poručuju: Političkom nasilju nema mjesta

Političkom nasilju nema mjesta ni u jednoj demokratiji i moje misli su sa svima koji su potreseni ovim uznemirujućim događajem - naveo je Karni

Momenti nakon pucnjave, hotel Hilton. AP

B. S.

26.4.2026

Svjetski lideri osudili su danas incident u Vašingtonu (Washingtonu), u kojem je muškarac tokom protekle noći otvorio vatru na kontrolnoj tački u hotelu "Hilton", gdje se održavala svečana večera Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsjednik Donald Tramp (Trump), navodeći da je to bio čin "političkog nasilja".

Kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney), čija je vlada bila u napetim trgovinskim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao da "osjeća olakšanje što su predsjednik, prva dama i svi gosti bezbjedni nakon izvještaja o pucnjavi na večeri dopisnika Bijele kuće u Vašingtonu", prenosi Guardian.

- Političkom nasilju nema mjesta ni u jednoj demokratiji i moje misli su sa svima koji su potreseni ovim uznemirujućim događajem - naveo je Karni u objavi na platformi X.

Meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum (Claudia Sheinbaum) je kazala da je "dobro što su predsjednik Tramp i njegova supruga bezbjedni nakon nedavnih događaja".

- Izražavamo im poštovanje. Nasilje nikada ne smije biti put - kazala je Šejnbaum.

Australijski premijer Entoni Albaneze (Entoni Albanese) rekao je da mu je drago da su svi prisutni na događaju na kojem se dogodila pucnjava bezbjedni.

- Aplaudiramo radu Tajne službe i agenciji za sprovođenje zakona zbog njihove brze akcije - naveo je u saopćenju.

Lideri iz cijelog svijeta osudili su čin "političkog nasilja" i izrazili olakšanje što su američki predsjednik Donald Tramp, zvaničnici i novinari nepovrijeđeni nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće.

Tramp je zajedno sa drugim prisutnima na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, tokom protekle noći evakuisan iz hotela "Hilton" nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na kontrolnu tačku u lobiju istog hotela u kojem je Džon Hinkli (John Hinckley Jr.) pokušao da izvrši atentat na predsjednika Ronalda Regana (Ronalda Reagan) 1981. godine.

Muškarca koji je osumnjičen da je otvorio vatru tokom održavanja večere Udruženja dopisnika Bijele kuće policija je identifikovala kao Kola Tomasa Alena (Cole Thomas Allen), koji živi u predgrađu Los Anđelesa (Los Agnelesa) u Kaliforniji.

Policija je saopćila da je on bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmijenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbjednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.

# SAD
# DONALD TRUMP
# REAKCIJE
# HOTEL HILTON
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