Svijet u šoku nakon pucnjave u Vašingtonu, zvaničnici poručuju: Političkom nasilju nema mjesta

Svjetski lideri osudili su danas incident u Vašingtonu (Washingtonu), u kojem je muškarac tokom protekle noći otvorio vatru na kontrolnoj tački u hotelu "Hilton", gdje se održavala svečana večera Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsjednik Donald Tramp (Trump), navodeći da je to bio čin "političkog nasilja".

Kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney), čija je vlada bila u napetim trgovinskim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao da "osjeća olakšanje što su predsjednik, prva dama i svi gosti bezbjedni nakon izvještaja o pucnjavi na večeri dopisnika Bijele kuće u Vašingtonu", prenosi Guardian.

- Političkom nasilju nema mjesta ni u jednoj demokratiji i moje misli su sa svima koji su potreseni ovim uznemirujućim događajem - naveo je Karni u objavi na platformi X.