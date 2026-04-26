Zloslutna izjava Trampove glasnogovornice: Večeras će biti nekoliko ispaljenih metaka u prostoriji

Glasnogovornica američkog predsjednik Donalda Trampa (Trumpa), Kerolajn Livit (Karoline Leavitt) obratila se medijima neposredno prije pucnjave koja se sinoć dogodila tokom večere u Bijeloj kući u Vašingtonu (Washingtonu), a koju organizira Udruženje dopisnika Bijele kuće. Posebnu pažnju privukla je izjavom neposredno prije incidenta, gdje je Livit u šaljivom tonu rekla: - Definitivno će biti ispaljenih pucnjeva večeras.

Govoreći o očekivanom obraćanju američkog predsjednika Donalda Trampa, istakla je da će njegov govor biti u prepoznatljivom stilu. - Bit će to klasični Donald Džej Tramp. Bit će smiješno, bit će zabavno - rekla je Livit, dodajući: - Večeras će biti nekoliko ispaljenih metaka u prostoriji, pa bi svi trebali da prate.