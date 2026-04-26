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NESLANA ŠALA

Zloslutna izjava Trampove glasnogovornice: Večeras će biti nekoliko ispaljenih metaka u prostoriji

Bit će smiješno, bit će zabavno, rekla je Livit

Kerolajn Livit. Platforma X

B. S.

26.4.2026

Glasnogovornica američkog predsjednik Donalda Trampa (Trumpa), Kerolajn Livit (Karoline Leavitt) obratila se medijima neposredno prije pucnjave koja se sinoć dogodila tokom večere u Bijeloj kući u Vašingtonu (Washingtonu), a koju organizira Udruženje dopisnika Bijele kuće.

Posebnu pažnju privukla je izjavom neposredno prije incidenta, gdje je Livit u šaljivom tonu rekla: 

- Definitivno će biti ispaljenih pucnjeva večeras.

Govoreći o očekivanom obraćanju američkog predsjednika Donalda Trampa, istakla je da će njegov govor biti u prepoznatljivom stilu.

- Bit će to klasični Donald Džej Tramp. Bit će smiješno, bit će zabavno - rekla je Livit, dodajući:

- Večeras će biti nekoliko ispaljenih metaka u prostoriji, pa bi svi trebali da prate.

Njena izjava, koja je u trenutku davanja shvaćena kao metafora za oštru retoriku ili humor u govoru, dobila je sasvim drugačiji kontekst nakon što je tokom večere došlo do stvarne pucnjave.

Također je naglasila da predsjednik sam priprema svoje govore.

- U pravom stilu Donalda Trampa, on piše sam, olovkom na papiru, tako da je to u velikoj mjeri njegov vlastiti rad - kazala je.

# PUCNJAVA
# SAD
# DONALD TRUMP
# KAROLINE LEAVITT
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