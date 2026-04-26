Gradonačelnik Njujorka: Drago mi je da je Tramp dobro, političko nasilje je neprihvatljivo

Gradonačelnik Njujorka (New Yorka) Zohran Mamdani oglasio se nakon napada na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće u subotu navečer, poručivši da je političko nasilje apsolutno neprihvatljivo.
- Drago mi je da su predsjednik i gosti na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće sigurni - napisao je Mamdani u objavi na mreži X.
Gradonačelnik Njujorka se nekoliko puta sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), uključujući i susret u Bijeloj kući ranije ove godine, nedugo nakon što je Mamdani preuzeo dužnost.
Podsjetimo, incident se dogodio tokom događaja u hotelu Vašington Hilton (Washington), kojem je prisustvovalo oko 2.600 zvanica.
Prema dostupnim informacijama, napadač je pucao iz sačmarice na agenta Tajne službe, ali je brzo savladan i uhapšen.
Osumnjičeni napadač je Kol Tomas Alen (Cole Thomas Allen), koji živi u predgrađu Torrance kod Los Angelesa i radio je kao nastavnik te programer videoigara iz južne Kalifornije.
Prema njegovom LinkedIn profilu, Alen je diplomirao na California Institute of Technology 2017. godine, gdje je stekao diplomu iz mašinskog inženjerstva, a prošle godine završio je i magistarski studij informatike na California State University, Dominguez Hills.