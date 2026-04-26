Gradonačelnik Njujorka: Drago mi je da je Tramp dobro, političko nasilje je neprihvatljivo

Gradonačelnik Njujorka (New Yorka) Zohran Mamdani oglasio se nakon napada na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće u subotu navečer, poručivši da je političko nasilje apsolutno neprihvatljivo.

- Drago mi je da su predsjednik i gosti na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće sigurni - napisao je Mamdani u objavi na mreži X.

Gradonačelnik Njujorka se nekoliko puta sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), uključujući i susret u Bijeloj kući ranije ove godine, nedugo nakon što je Mamdani preuzeo dužnost.