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INCIDENT SNIMLJEN

Drama na putu: Kineski električni automobil tri puta zaredom pogodio grom, evo kakve su posljedice

Nakon incidenta, mehaničari su pregledali BYD Song Plus EV i otkrili da baterija i motor nisu oštećeni

Byd Song EV, udar groma. Platforma X

B. S.

26.4.2026

Električni automobil BYD Song je nedavno tri puta pogodio grom. 

Nadzorne kamere okolnih automobila snimile su incident, a putnici su nepovrijeđeni.

 Električni automobil, slično kao i druga vozila, djelovao je kao takozvani Faradayev kavez, pa je metalna ljuska vozila raspršila struju preko svoje površine.

Nakon incidenta, mehaničari su pregledali BYD Song Plus EV i otkrili da baterija, motor i upravljačka jedinica nisu oštećeni. 

Odlučujući faktor bila je ugrađena funkcija automatiziranog isključivanja sistema, koja je stupila na snagu u slučaju udara groma. Odmah je prekinuto napajanje i tako su spriječeni kratki spojevi.

To pokazuje da su visokonaponske baterije modernih električnih automobila također zaštićene od ekstremnih scenarija poput udara groma. 

Dakle, i električni automobil može izdržati ozbiljne udare groma.

# UDAR GROMA
# ELEKTRIČNI AUTOMOBIL
# AUTOMOBIL
# BYD
# SONG
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