Drama na putu: Kineski električni automobil tri puta zaredom pogodio grom, evo kakve su posljedice

Električni automobil, slično kao i druga vozila, djelovao je kao takozvani Faradayev kavez, pa je metalna ljuska vozila raspršila struju preko svoje površine.

Nadzorne kamere okolnih automobila snimile su incident, a putnici su nepovrijeđeni.

Nakon incidenta, mehaničari su pregledali BYD Song Plus EV i otkrili da baterija, motor i upravljačka jedinica nisu oštećeni.

Odlučujući faktor bila je ugrađena funkcija automatiziranog isključivanja sistema, koja je stupila na snagu u slučaju udara groma. Odmah je prekinuto napajanje i tako su spriječeni kratki spojevi.

To pokazuje da su visokonaponske baterije modernih električnih automobila također zaštićene od ekstremnih scenarija poput udara groma.

Dakle, i električni automobil može izdržati ozbiljne udare groma.